İrfan Saraloğlu: "Bu skor bizim için üzücü" - Son Dakika

İrfan Saraloğlu: "Bu skor bizim için üzücü"

03.01.2021 03:13
İrfan Saraloğlu:

- İrfan Saraloğlu: "Bu skor bizim için üzücü" Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'a 3-0 mağlup olan Medipol Başakşehir'de Teknik Sorumlu İrfan Saraloğlu, "Bu skor bizim için üzücü, en kısa zamanda toparlanıp eski gücümüze ve takımımıza dönüş yapmak için...

- İrfan Saraloğlu: "Bu skor bizim için üzücü"

ANTALYA - Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'a 3-0 mağlup olan Medipol Başakşehir'de Teknik Sorumlu İrfan Saraloğlu, "Bu skor bizim için üzücü, en kısa zamanda toparlanıp eski gücümüze ve takımımıza dönüş yapmak için gayret göstereceğiz" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu İrfan Saraloğlu, maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi. Mücadele de hak etmedikleri sonucu el ettiklerini aktaran Saraloğlu, "Oyun olarak değil, kalite olarak bu sonucu hak etmedik. Maça her 2 takımda kontrollü başladı. 19. dakikada duran topta karambol oluştu ve rakip oyuncu topa dokunarak 1-0 öne geçti. Maalesef bu dakikadan sonra maçın kaderi belli oldu. Kalemizde bulduğumuz 2. golde ise zamanlamada biraz gecikme oldu. Oyunlarımız çabuk yerleşemedi ve rakip bunu kullanarak bir hücum geliştirerek 2. golü attı. İlk yarıda biz çok iyi oynadığımızı söyleyemeyiz. İlk yarıda rakip bizden daha coşkulu ve daha istekliydi. Maçın 2. yarısında yaptığımız değişikliklerle oyunu domine ettik. İkinci yarı önce oyunu dengeledik sonra üstünlüğü ele geçirdik. Birkaç tane gol pozisyonumuz var. Fakat bu pozisyonları değerlendirip golü bulamadık. Bir gol bulabilsek devamı gelecekti ama maalesef bunu başaramadık. 83. dakikada yediğimiz gol maçı bitirdi. Maçın sonucunu da belirleyen gol oldu. Bu skor bizim için üzücü, en kısa zamanda toparlanıp eski gücümüze ve takımımıza dönüş yapmak için gayret göstereceğiz" dedi.

"Sakatlıklardan dolayı zorunlu transfer yapmamız gerekiyor"

Bir gazetecinin Başakşehir'in son haftalardaki performans düşüklüğünün sebebini sorması üzerine yanıt veren Saraloğlu, "Düşüşteki bizi etkileyen en önemli faktörü hazırlık etabının çok kısa olması. Biz ligi en son bitiren takım olduk. Bu sezonda aynı oyuncularımız var. 14 günlük bir hazırlık etabı geçtikten sonra lige başlamak zorunda kaldık. Onun arkasında milli ara girdi ve 10 gün oyuncularımızdan uzak kaldık. Dolasıyla doğru bir çalışma ortamı olmadı. Bunun yanında hem lig hem de şampiyon ligi maçlarını üst üstte oynamamız bizi baya yordu. Aynı sıkıntıyı da yaşamaya devam ediyoruz. Biz en kısa sürede sahip olduğumuz değerlere ulaşmak istiyoruz. Sakatlıklardan dolayı zorunlu transfer yapmamız gerekiyor. Bunu da en doğru şekilde yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

İrfan Saraloğlu: Bu skor bizim için üzücü
İrfan Saraloğlu: Bu skor bizim için üzücü
İrfan Saraloğlu: Bu skor bizim için üzücü
İrfan Saraloğlu: Bu skor bizim için üzücü

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, İrfan Saraloğlu, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İrfan Saraloğlu: 'Bu skor bizim için üzücü' - Son Dakika Spor


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