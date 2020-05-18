İrfan Yazgan, Malatyaspor'un tarihine ışık tutuyor - Son Dakika

İrfan Yazgan, Malatyaspor'un tarihine ışık tutuyor

Malatyalı futbol tutkunu İrfan Yazgan, Malatyaspor'un bine yakın fotoğrafını elinde bulunduruyor.

İrfan Yazgan, Malatyaspor'un tarihine ışık tutuyor, System.String[]

Malatyalı futbol tutkunu İrfan Yazgan, Malatyaspor'un bine yakın fotoğrafını elinde bulunduruyor. 55 yaşındaki İrfan Yazgan, 1966 yılında kurulan Malatyaspor ile ilgili elinde bulundurduğu fotoğraf, doküman ve videoyu gözü gibi koruyor.


Bir hastanede memur olarak çalışan İrfan Yazgan, Malatyaspor'un tarihine ışık tutan fotoğraf arşivini Malatya futboluna faydalı olacak işlerde kullanılması için açabileceğini söyledi.


İHA muhabirine açıklamalarda bulunan İrfan Yazgan, çocukluğundan beri Malatyaspor'u takip ettiğini ve bunun zamanla tutkuya dönüştüğünü ifade ederek, "Gittiğim her maçtan anı olarak fotoğraf karesi alıyordum. Daha sonra bu alışkanlık oldukça geniş bir fotoğraf arşivinin ortaya çıkmasına vesile oldu" dedi.


"Çektiğim fotoğrafları gözüm gibi korudum "


1966 yılında kurulan Malatyaspor'un hemen hemen her dönemine şahitlik ettiğini belirten Yazgan, "Malatyaspor'un 2. Lig ve 1. Lig'deki maçlarını kaçırdığımı hatırlamıyorum. Malatyaspor bizim için bir tutkuydu. Malatya İnönü Stadı'nda oynanan maçlarda, saatler öncesinde stada gider yerimizi alırdık. Zamanla gittiğim maçlarda anı olsun diye fotoğraf kareleri çekmeye başladım. Bu fotoğrafları özel albümümde biriktirdim. Tabi o zamanki şartlarda bugün dijital fotoğraf makineleri yok. Fotoğraflar çok iyi korunmazsa kısa sürede yıpranıyor. Ben de çektiğim fotoğrafları gözüm gibi korudum. Elimde fotoğraf kadar olmasa da video ve çeşitli tarihlere ait dokümanlar da var. Onları da çok iyi muhafaza ediyorum" ifadelerini kullandı.


"Futbol o zamanlar para pul konuşulmazdı"


Malatyaspor'da Nurettin Güven, Metin Kaya Çağlayan ve Nurettin Soykan gibi isimlerin başkanlığındaki yönetimlerin dönemlerine şahitlik ettiğini dile getiren Yazgan, "O dönemler futbol ayrı bir keyifti herkes için. Futbol o zamanlar organikti. Sahadaki futbolcunun da tribündeki taraftarın da tek derdi takımıydı. Para, pul bunlar kimsenin umurunda bile değildi. Nurettin Güven, Metin Kaya Çağlayan ve Nurettin Soykan dönemlerinin canlı şahidiyim. O dönemlere ait birçok fotoğraf var elimde. Bazen tanımadığım kişilerden telefonlar alıyorum. Fotoğraf istiyorlar. Eğer fotoğraflarım Malatya futboluna faydalı olacak işlerde kullanılacaksa arşivimi açarım. Bine yakın fotoğrafım var. Belgesel çekimlerinde kullanılmak üzere onlarca fotoğrafımı daha önce paylaştım" diye konuştu. - MALATYA

Malatyaspor, Malatya, Futbol, Memur, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 09:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İrfan Yazgan, Malatyaspor'un tarihine ışık tutuyor - Son Dakika Spor
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