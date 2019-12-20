Irgat, "Asgari ücret için 4'üncü toplantı 24 ya da 25 Aralık'ta Sayın Bakanın programına göre... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irgat, 'Asgari ücret için 4'üncü toplantı 24 ya da 25 Aralık'ta Sayın Bakanın programına göre... - Son Dakika

Irgat, "Asgari ücret için 4'üncü toplantı 24 ya da 25 Aralık'ta Sayın Bakanın programına göre...

6 saat önce

Irgat, "Asgari ücret için 4'üncü toplantı 24 ya da 25 Aralık'ta Sayın Bakanın programına göre yapılacak"

Irgat,

Irgat, "Asgari ücret için 4'üncü toplantı 24 ya da 25 Aralık'ta Sayın Bakanın programına göre yapılacak" - ANKARA

Asgari Ücret, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:45 Kaynak: İHA
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