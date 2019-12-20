Son Dakika › Güncel › Irgat, 'Asgari ücret için 4'üncü toplantı 24 ya da 25 Aralık'ta Sayın Bakanın programına göre... - Son Dakika
Irgat, "Asgari ücret için 4'üncü toplantı 24 ya da 25 Aralık'ta Sayın Bakanın programına göre...
6 saat önce
Irgat, "Asgari ücret için 4'üncü toplantı 24 ya da 25 Aralık'ta Sayın Bakanın programına göre yapılacak"
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:45 Kaynak: İHA
Irgat, "Asgari ücret için 4'üncü toplantı 24 ya da 25 Aralık'ta Sayın Bakanın programına göre yapılacak" - ANKARA
Son Dakika Son dakika: Erdoğan'dan asgari ücret görüşmeleriyle ilgili ilk açıklama: Jestimizi yaparız Son dakika: Erdoğan tanıtım için tarih verdi, yerli otomobilin ilk görüntüleri servis edildi Şehit, gazi ve gazi yakını atamaları yapıldı! Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı