Irgatoğlu'ndan Sağlıkta Şiddete Tepki

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Tunç Soyer, Sosyal Medyadaki Unvanını "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı" Olarak Güncelledi

Cezaevinde Olan Muhtar Adayı, En Fazla Oyu Aldı

2014'te HDP'den Seçime Girip Kaybeden Mustafa Sarıgül, Bu Kez CHP'den Aday Olup Kazandı