Irgatoğlu'ndan Sağlıkta Şiddete Tepki

Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu İzmir 'in Bornova ilçesindeki Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi'nde, hastayı görmeden ilaç yazmayacağını söyleyen Sağlık-Sen üyesi Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile onu korumak isteyen bir arkadaşının darp edildiği saldırıyı kınadı.Sağlıkta yaşanan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. İzmir'in Bornova ilçesindeki Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi'nde, hastayı görmeden ilaç yazmayacağını söyleyen Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile onu korumak isteyen bir arkadaşı darp edildi. Yaşanan şiddet olayının ardından Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu saldırıyı kınadı.Sağlık hizmetlerinin kamu adına sunulan bir hizmet olduğuna dikkat çeken Irgatoğlu, "Sağlık çalışanları da kamu hizmeti sunmaktadır. Sağlıkta şiddet aynı zamanda kamu hizmetine karşı yapılmış bir eylemdir. Sağlık çalışanına şiddet topluma karşı yapılmış utanç verici bir durumdur. Sağlık çalışanlarının şiddetle karşı karşıya kalmaları ve bunun önüne geçilememiş olması önemli bir sorundur. Sağlıkta memnuniyetin yüzde 80'lere ulaştığı bir noktada, her zorluğa rağmen görevini en iyi şekilde ifa eden sağlık çalışanına şiddet kesinlikle kabul edilemez. Sağlık-Sen olarak uzun yıllardır mücadelesini verdiğimiz sağlıkta şiddete sıfır tolerans mücadelesinin, kamu oyu ve kamu otoritesi tarafından desteklenmesi elzemdir. Sağlıkta yaşanan şiddete yol açan temel nedenler ortadan kaldırılmadan, koruyucu, önleyici çözümler bulunmadan, sorunla başa çıkabilmiş ülkelerdeki birikime bakılmadan; şiddet sonrası güvenlik temelli ya da kınamacı yaklaşımlarla yetinerek bu sorun çözülemez. Çözüm için kamuoyu ve kamu otoritesi bir araya gelmelidir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda sorunun temeline inilmeli, gerekli adımlar atılmalı, aktif yaklaşımlar sergilenerek gerekli tedbirler bir an önce alınmalıdır." dedi.Sağlık çalışanlarının yetkili sendikası Sağlık-Sen olarak Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili birimlere sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik paylaştıkları önerilerin dikkate alınması gerektiğini bir kez daha ısrarla yinelediklerini kaydeden Irgatoğlu şunları söyledi: "Hukuki düzenlemelerin, geliştirilerek uygulanmasını talep ediyoruz. Halkımızın şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının yanında olma ve şiddet uygulayanları toplumdan tecrit etme noktasında duyarlılığa çağırıyoruz. Bu vesileyle, İzmir'in Bornova ilçesindeki Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi'nde, hastayı görmeden ilaç yazmayacağını söyleyen üyemiz Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile onu korumak isteyen bir arkadaşının darp edildiği menfur saldırıyı, üyelerimiz ve tüm sağlık çalışanları adına kınıyor ve telin ediyoruz." - MANİSA