Irina Shayk, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi! Ayna karşısındaki pozuyla nefes kesti
23.07.2021 09:45
Cristiano Ronaldo ile yaşadığı uzun birlikteliği evlilikle taçlandırmayan Irina Shayk, son zamanlarda yaptığı birbirinden cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü Rus modelin, son olarak ayna karşısından yaptığı paylaşım nefes kesti. Ronaldo ile ayrılık yaşadıktan sonra eski popülaritesini de kaybeden Rus manken, sonraki ilişkilerinde uzun bir birliktelik yaşayamadı.
Sosyal medyada son zamanlarda Irina Shayk rüzgarı eziyor. Rus model yaz dönemindeki paylaşımlarıyla nefes kesiyor. Son olarak ayna karşısından bir hikaye paylaşan 35 yaşındaki Shayk, adeta yıllara meydan okudu.
RONALDO'DAN SONRASI İYİ GİTMEDİ
Irina Shayk'ın son paylaşımlarında en çok kadın arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdiği görülüyor. Ronaldo'dan sonra eski popülaritesine de artık sahip değil. Portekizli futbolcuyla yaşadığı uzun birlikteliğin benzerini de yakalayamadı.
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