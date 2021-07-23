Irina Shayk, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi! Ayna karşısındaki pozuyla nefes kesti

Sosyal medyada son zamanlarda Irina Shayk rüzgarı eziyor. Rus model yaz dönemindeki paylaşımlarıyla nefes kesiyor. Son olarak ayna karşısından bir hikaye paylaşan 35 yaşındaki Shayk, adeta yıllara meydan okudu.

RONALDO'DAN SONRASI İYİ GİTMEDİ

Irina Shayk'ın son paylaşımlarında en çok kadın arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdiği görülüyor. Ronaldo'dan sonra eski popülaritesine de artık sahip değil. Portekizli futbolcuyla yaşadığı uzun birlikteliğin benzerini de yakalayamadı.