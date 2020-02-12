İrina Vlah'tan Türkiye'ye övgü dolu sözler - Son Dakika
Son Dakika Güncel İrina Vlah'tan Türkiye'ye övgü dolu sözler - Son Dakika

İrina Vlah'tan Türkiye'ye övgü dolu sözler

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen panele katılan Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah, "25 yıl önce Gagavuzya bölgesi zor günler geçiriyordu, kendi kimliği unutturulmaya çalışıyordu.

İrina Vlah'tan Türkiye'ye övgü dolu sözler, System.String[]

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen panele katılan Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah, "25 yıl önce Gagavuzya bölgesi zor günler geçiriyordu, kendi kimliği unutturulmaya çalışıyordu. Kan bağımız olan Türkiye bizlere o dönem çok yardım etti." dedi.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş Valiliği tarafından koordine edilen ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah bir konuşma yaptı. Kahramanmaraş Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 'İslam ve Türk Dünyasında Emperyalizme Direniş Mücadelesi' adlı panelde konuşan Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah, Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti'nin kurulmasında Türkiye'nin katkılarından bahsetti.


"100'üncü yıl coşkusuna ortak olmak için geldik"


Emperyalizme karşı Türkiye'nin kendi devletlerinin arkasında durarak Gagavuzya'nın özerk bir devlet olmasında büyük katkısının olduğunu belirten Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah yaptığı konuşmada "Biliyorum biz kardeş ve kanlarımız bir ülkeyiz. Moldova'nın Rusya'dan ayrılması ile 25 yıldır özerk bir devlet olan Gagavuzya Özerk Cumhuriyet'inden, siz Kahramanmaraş'ın kahraman evlatlarına selamlar getirdim. 25 yıl önce Gagavuzya bölgesi zor günler geçiriyordu, kendi kimliği unutturulmaya çalışıyordu. Kan bağımız olan Türkiye bizlere o dönem çok yardım etti. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in girişimleri ile Moldova'ya Bağlı Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti kuruldu. Burada siz kan kardeşlerimizin büyük bir katkısı oldu. Sizin sayenizde kendi kimliğimizi yaşattık. Biz buraya Kahramanmaraş'ın milli mücadele zaferinin 100'üncü yılında bu coşkuya ortak olmak için geldik. Kahramanmaraş'ın emperyalist devletlere karşı verdiği mücadele dillere destan. Kahramanmaraş'a ilk kez geldim. Burada olmaktan çok mutluluk duydum."dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ocak ayında haberlere en çok konu olan futbolcular belli oldu
(Havadan görüntülerle) TÜRKİYE'NİN İLK ATATÜRK ANITI BAKIMSIZLIK İÇİNDE Avrupa Parlamentosu'nda PKK propagandası yapılmasına Erdoğan'dan sert tepki Türk havacılık devi Atlasglobal iflasını açıklayacak

Son Dakika Haberleri
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 21:13:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İrina Vlah'tan Türkiye'ye övgü dolu sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]