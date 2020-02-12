İrina Vlah'tan Türkiye'ye övgü dolu sözler - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen panele katılan Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah, "25 yıl önce Gagavuzya bölgesi zor günler geçiriyordu, kendi kimliği unutturulmaya çalışıyordu. Kan bağımız olan Türkiye bizlere o dönem çok yardım etti." dedi.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş Valiliği tarafından koordine edilen ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah bir konuşma yaptı. Kahramanmaraş Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 'İslam ve Türk Dünyasında Emperyalizme Direniş Mücadelesi' adlı panelde konuşan Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah, Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti'nin kurulmasında Türkiye'nin katkılarından bahsetti.



"100'üncü yıl coşkusuna ortak olmak için geldik"



Emperyalizme karşı Türkiye'nin kendi devletlerinin arkasında durarak Gagavuzya'nın özerk bir devlet olmasında büyük katkısının olduğunu belirten Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah yaptığı konuşmada "Biliyorum biz kardeş ve kanlarımız bir ülkeyiz. Moldova'nın Rusya'dan ayrılması ile 25 yıldır özerk bir devlet olan Gagavuzya Özerk Cumhuriyet'inden, siz Kahramanmaraş'ın kahraman evlatlarına selamlar getirdim. 25 yıl önce Gagavuzya bölgesi zor günler geçiriyordu, kendi kimliği unutturulmaya çalışıyordu. Kan bağımız olan Türkiye bizlere o dönem çok yardım etti. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in girişimleri ile Moldova'ya Bağlı Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti kuruldu. Burada siz kan kardeşlerimizin büyük bir katkısı oldu. Sizin sayenizde kendi kimliğimizi yaşattık. Biz buraya Kahramanmaraş'ın milli mücadele zaferinin 100'üncü yılında bu coşkuya ortak olmak için geldik. Kahramanmaraş'ın emperyalist devletlere karşı verdiği mücadele dillere destan. Kahramanmaraş'a ilk kez geldim. Burada olmaktan çok mutluluk duydum."dedi. - KAHRAMANMARAŞ