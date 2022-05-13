Irina Voronkova, Eczacıbaşı Dynavit'te - Son Dakika

2022-2023 sezonu kadrosunu şekillendirmeye devam eden Eczacıbaşı Dynavit, Rus smaçör Irina Voronkova'yı renklerine bağladı.

Eczacıbaşı Dynavit, kadrosunu Rus oyuncu Voronkova ile güçlendirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Rus Milli Takımı'nın yetenekli smaçörüyle anlaştık. Takımımızın yapısına uygun özelliklerde olan, çok iyi Türkçe konuşabilen ve Türk kültürünü iyi bilen Irina'dan, önemli katkılar bekliyoruz" denildi.

IRİNA VORONKOVA KİMDİR?

1995 yılında İstanbul'da doğan Irina Voronkova, 190 cm boyunda ve smaçör olarak görev yapıyor. Voleybol hayatına ülkesi Rusya'da başlayan, kariyeri boyunca Dinamo Moskova, Dinamo Kazan, Zarechie Odintsovo, Dinamo Kazan ve Lokomotiv Kaliningrad takımlarında oynadı. Rus smaçör, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda forma giymesinin yanı sıra birçok milli başarıya da imza attı.

MİLLİ BAŞARILAR

2015 FISU Dünya Üniversite Oyunları Altın Madalya

2017 Yeltsin Kupası Gümüş Madalya

2018 Montreux Volley Masters Gümüş Madalya

2019 FIVB Dünya Kupası Bronz Madalya

KULÜP BAŞARILARI

5 Rusya Ligi Şampiyonluğu

3 Rusya Kupası Şampiyonluğu

1 Rusya Süper Kupası Şampiyonluğu

2013 - 2014 CEV Şampiyonlar Ligi Altın Madalya

2016 - 2017 CEV Kupası Şampiyonluğu

BİREYSEL BAŞARILAR

2012 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası - En İyi Smaçör

2017 Yeltsin Kupası - En İyi Pasör Çaprazı

2020 - 2021 Rusya Ligi - En İyi Smaçör

2020 - 2021 Rusya Ligi - En Değerli Oyuncu

2021 - 2022 Rusya Kupası - En Değerli Oyuncu

(İHA)