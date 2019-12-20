İris Gölü'nde açılan kanallar kapatılacak - Son Dakika
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İris Gölü'nde açılan kanallar kapatılacak

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Bölge Komisyonu, İris Gölü'ne açılan kanalların kapatılmasını ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

İris Gölü'nde açılan kanallar kapatılacak, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Bölge Komisyonu, İris Gölü'ne açılan kanalların kapatılmasını ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Karaburun ilçesi Ildır Özel Çevre Koruma Alanı ve birinci derece doğal sit alanı içerisinde yer alan İris Gölü'nde açılan kanallarla ilgili yerinde inceleme yaptı.

İncelemenin ardından ilgili belediyeden ve İlçe Jandarma Komutanlığından fiziki müdahalelere ilişkin tespit tutanakları istendi.

Bölge birinci derece doğal sit alanında kaldığı için İris Gölü'nde yapılan izinsiz kazı çalışmaları ve inceleme sonuçları, TVK Bölge Komisyonu'nda değerlendirmeye alındı.

Kanalların ivedilikle kapatılması kararlaştırıldı

TVK Bölge Komisyonu bugün toplanarak İris Gölü ile ilgili karar aldı.

Kanalların ivedilikle kapatılmasını kararlaştıran komisyon, Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 9. ve 65. maddeleri kapsamında yetkili cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, Karaburun Kaymakamlığı ve Karaburun Belediye Başkanlığınca alanın eski haline getirtilmesine ve sonucunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Karaburun, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:46 Kaynak: AA
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