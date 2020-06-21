"Irk, din, dil, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık" - Son Dakika

"Irk, din, dil, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yoluyla katıldığı Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ne yaptığı konuşmada, "Irk, din, dil, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yoluyla katıldığı Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ne yaptığı konuşmada, "Irk, din, dil, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık" dedi.

Uluslararası Göç Filmleri Festivali kapanış ve ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Göç meselesi özellikle son dönemlerde küresel bir olgu olarak dünyanın gündeminde yer alıyor. Her sene milyonlarca insan savaş istikrarsızlık, terör ve yoksulluk gibi sebeplerle evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Bugün dünya genelinde 260 milyona yakın göçmen, 71 milyonun üzerinde yerlerinden edilmiş kişi ve 25 milyonu aşkın mülteci bulunuyor. İnsanlar sadece daha iyi bir iş, daha yüksek bir hayat standardı için değil, çoğu zaman hayatta kalabilmek karınlarını doyurabilmek için göç ediyor. Güvenlik bir gelecek gayesiyle çıkılan bu yolculukların önemli bir kısmının ölümle felaketle sonuçlandığını görüyoruz. Geride bıraktığımız son 8 sene içinde çoğu kadın ve çocuk 25 bin insan Akdeniz'in azgın sularında hayatını kaybetti. Avrupa'ya sığınan 10 bin Suriyeli çocuğun akıbeti bilinmiyor. Türkiye olarak bu tablo karşısında tarihimizden ve kültürümüzden aldığımız değerlerle farklı bir duruş sergiledik" dedi.

"TÜRKİYE-YUNANİSTAN SINIRINDA YAŞANAN İNSANLIK DIŞI GÖRÜNTÜLER SON DERECE İBRETLİKTİR"

"Paylaşmanın bereketine, dayanışmanın gücüne inanan bir medeniyetin mensupları olarak kimseye ayrımcılık yapmadık" diyerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmkanları bizden kat ve kat fazla ülkeler mültecilere sayıları onlarla ifade edilen kotalar koyarken, biz ırk, din, dil, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık. Kendi vatandaşlarımıza hangi imkanları sunuyorsak ülkemize sığınan mazlum ve mağdurlarla da aynı hassasiyetle davrandık. Barınmadan sağlığa, eğitimden sosyal entegrasyona kadar hemen her alanda kapsamlı politikalar yürüttük. Ancak bu süreçte Avrupa Birliği başta olmak üzere lafa gelince demokrasi ve insan hakları savunuculuğunu kimseye bırakmayan ülkelerden herhangi bir destek alamadık. Türkiye'ye verilen sözler tutulmayarak ülkemiz düzensiz göç yükünü tek başına omuzlamak zorunda bırakıldı. Avrupa'ya gidebilen göçmenler ırkçı, ayrımcı ve düşmanlaştırıcı politikaların kurbanları oldu. Geçen yıl Türkiye- Yunanistan sınırında yaşanan insanlık dışı görüntüler, kimi batılı ülkelerin göçmenlere yönelik bakışını göstermesi açısından son derece ibretliktir. Korona virüs salgını ise göçmenlerin sıkıntılarını artırmış, zaten kırılgan olan durumlarını daha da zorlaştırmıştır" diye konuştu.

"GÖÇ HİKAYELERİNİN AKTARILMASI KONUSUNDA SİNEMA GÜÇLÜ BİR ARAÇTIR"

Göçün farklı insanları bir araya getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye ve Afrika kaynaklı düzensiz insan hareketleri sebebiyle mülteci ve göç konusu güvenlik parantezine alınmak istense de bu meselenin pek çok boyutu vardır. Farklı hayatları, farklı hikayeleri bir araya getiren göç olgusu eskiden beri kültürel etkileşimin en etkili vasıtasıdır. Göç aynı zamanda yeni bir buluşmadır. Etnik kimliği, dini, dili, kültürü farklı insanların kucaklaşmasıdır. Bu süreçte yaşananlar dilimizde yeni kelimeler, ağzımızda yeni tatlar, hatırımızda yeni birliktelikler bırakır, hüznüyle sevinciyle göç hikayelerinin aktarılması konusunda sinema güçlü bir araçtır. Göçün ihtiva ettiği zenginliğin ve çeşitliliğin uluslararası göç filmleri festivaline de yansıdığını görmekten memnuniyet duyuyorum. Göçle ilgili ön yargılarımızı bir tarafa bırakarak göçmenlerin gittikleri ülkelere ve toplumlara katkılarını görmemiz gerektiğine inanıyorum. Dünyanın dört bir yanında göç hikayeleriyle festivale katılan yönetmenlere, kurumlara ve sponsorlara teşekkür ediyorum. Dünyanın ilk sınırsız erişimli film festivali olma özelliğini taşıyan Uluslararası Göç Filmleri Festivalinin düzenlenmesinden emeği geçenleri tebrik ediyorum" diye konuştu.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 09:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Irk, din, dil, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık' - Son Dakika

Son Dakika

Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı Ünlü oyuncu, yıldırım çarpması sonucu yerden havalanıp buzdolabına çarptı Üçlü ilişki suçlamalarının muhatabı ünlü milyarder konuya açıklık getirdi Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu 17 yaşındaki genç kız dünyaya duyurdu: Ünlü aktör bana cinsel istismarda bulundu Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Ünlü oyuncu ifşa edilen skandal mesajlardan sonra itiraf etti: Yaptıklarımdan utanıyorum Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı 80'lik isimle evlenen Meltem'den garip paylaşım: Allah büyüklerimizin tecavüzünden korusun Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Premier Lig'de Liverpool, Everton'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı Premier Lig'de Liverpool, Everton'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı         
00:47
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım         
00:41
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti         
00:23
Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor         
00:15
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı         
00:11
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı         
00:10
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi         
23:49
İki kişinin ölümüne neden olan sel felaketi vatandaşın kamerasına böyle yansıdı İki kişinin ölümüne neden olan sel felaketi vatandaşın kamerasına böyle yansıdı         
23:46
"En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum" diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar         
23:44
Galatasaray - Gaziantep FK maçında Radamel Falcao sakatlandı Galatasaray - Gaziantep FK maçında Radamel Falcao sakatlandı         
23:33
90+4'teki VAR kararı, G.Saray-G.Antep maçına damga vurdu 90+4'teki VAR kararı, G.Saray-G.Antep maçına damga vurdu         
23:32
Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı         
23:20
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi         
23:13
Son Dakika: Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı ikiye yükseldi Son Dakika: Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı ikiye yükseldi         
23:11
Belediye otobüsüne çarpan otomobildeki çocuklar ölümden döndü Belediye otobüsüne çarpan otomobildeki çocuklar ölümden döndü         
22:39
3 metre yükseklikten beton zemine düşen bebeğin mucize kurtuluşu 3 metre yükseklikten beton zemine düşen bebeğin mucize kurtuluşu         
22:37
Galatasaray'da Ahmet Çalık kırmızı kart gördü, Mariano sarı kart cezalısı oldu Galatasaray'da Ahmet Çalık kırmızı kart gördü, Mariano sarı kart cezalısı oldu         
22:29
Gün batımında 2365 metre yükseklikte yoga yaptılar Gün batımında 2365 metre yükseklikte yoga yaptılar         
22:29
Kurtlar, ağıla girip 22 koyunu telef etti mahalleli ise tedirgin Kurtlar, ağıla girip 22 koyunu telef etti mahalleli ise tedirgin         
22:18
Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı         
22:04
Doğru bilene tatil hediye ediyorum Doğru bilene tatil hediye ediyorum" diyen Rıdvan Dilmen, F.Bahçe'nin hocasının kim olduğunu sorarak yönetimi eleştirdi         
22:01
TikTok'a video çekmeye çalışan genç, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti TikTok'a video çekmeye çalışan genç, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti         
21:59
Uluslararası Göç Filmleri Festivali ödülleri sahiplerini buldu Uluslararası Göç Filmleri Festivali ödülleri sahiplerini buldu         
21:51
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı         
21:45
Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar         
21:42
Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu         
21:29
Son Dakika: Sel suları nedeniyle evinden çıkamayan engelli kız hayatını kaybetti Son Dakika: Sel suları nedeniyle evinden çıkamayan engelli kız hayatını kaybetti         
21:24
Volkan Demirel'den hakeme tepki, oyunculara direktif: Penaltı değil, itiraz edin Volkan Demirel'den hakeme tepki, oyunculara direktif: Penaltı değil, itiraz edin         
21:22
Polisin abdest alan yaşlı adamın çoraplarını ve ayakkabısını giydirmesi beğeni topladı Polisin abdest alan yaşlı adamın çoraplarını ve ayakkabısını giydirmesi beğeni topladı         
20:59
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı         
20:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2020 03:33:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Irk, din, dil, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei