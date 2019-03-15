Irkçı Bir Terör Saldırısı"

Gölhisar Belediye Başkanı Ramazan Canural, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadığını açıkladı.

Gölhisar Belediye Başkanı Ramazan Canural, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadığını açıkladı.



Canural, açıklamasında, saldırının Müslümanlara yönelik ırkçı bir terör saldırısı olduğunu belirtti.



Saldırının Dünya'da hızla yayılan İslami fobinin bir sonucu olarak ortaya çıktığına vurgu yapan Canural, "Hain saldırıyı şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan, 49 Kişinin Katledildiği Saldırı Sonrası Yeni Zelanda Devlet Başkanı ile Görüştü

Yeni Zelanda'daki Katliamın Ardından Gözlerin Çevrildiği Sırbistan'dan İlk Açıklama

Meclis'te Bulunan 5 Parti, Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısıyla İlgili Ortak Bildiri Yayımladı

HDP'den Çok Konuşulacak İmamoğlu ve Yavaş Açıklaması: Bilecekler ki Kürt Oylarıyla Seçilmişlerdir