Son Dakika Haberleri: Irkçı Bir Terör Saldırısı"

Irkçı Bir Terör Saldırısı"

30 dakika önce

Gölhisar Belediye Başkanı Ramazan Canural, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadığını açıkladı.

Irkçı Bir Terör Saldırısı
Gölhisar Belediye Başkanı Ramazan Canural, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadığını açıkladı.

Canural, açıklamasında, saldırının Müslümanlara yönelik ırkçı bir terör saldırısı olduğunu belirtti.

Saldırının Dünya'da hızla yayılan İslami fobinin bir sonucu olarak ortaya çıktığına vurgu yapan Canural, "Hain saldırıyı şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:52 Kaynak: AA

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