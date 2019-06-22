Son Dakika Haberleri: Irkçı cinayete tepki: Münferit değil, terör
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Irkçı cinayete tepki: Münferit değil, terör

1 saat önce

BU cinayetlerin de beklendiğine işaret eden Maas, şöyle dedi: "Bunlar (cinayetler) için yeterli uyarılar vardı.

Irkçı cinayete tepki: Münferit değil, terör, System.String[]
BU cinayetlerin de beklendiğine işaret eden Maas, şöyle dedi: "Bunlar (cinayetler) için yeterli uyarılar vardı. Yıllarca tespit edilemeyen acımasız Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) cinayetleri. Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker ve yine bugünlerde ölüm tehdidi alan Altena Belediye Başkanı'na yapılan saldırılar. Son olarak, 2 Haziran'da vurulan Walter Lübcke'ye karşı olan nefret. Bütün bunlar gözlerin hala kapalı olduğunu gösteriyor. Almanya'nın aşırı sağcı terör sorunu var. Ülkemizde 12 binin üzerinde şiddet yanlısı aşırı sağcı var. Bunlardan 450'si, yakalama kararıyla aranmalarına rağmen yer altına inebildiler. Kimin şiddet konusunda şüpheleri varsa, Christchurch, Utoya veya Pittsburgh'a baksın. Bu tür olayları görmezden gelmek ölümcül olabilir. Aşırı sağ bağlantılı saldırılar, ülke kamuoyunda ya münferit bir olay ya da cinnet getirme olarak değerlendiriliyor. Terör terördür. Başka nitelendirmesi yapılamaz. Özgürlük düşmanlarına artık milim yer bırakılmamalı ve demokrasi savunulmalı."
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:38 
Köln, Güncel
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