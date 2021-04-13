Irkçı Geert Wilders'in Ramazan ve İslam'ı hedef aldığı mesajına Türkiye'den tepki yağıyor - Son Dakika

Hollandalı ırkçı siyasetçi Wilders, "İslam'ı durdurun. Ramazan'ı durdurun. İslamizasyonu durdurun. İslam bizim tarihimizde, kültürümüzde ve geleceğimizde yok. İslam, Hollanda'ya ait değil" ifadelerinin kullanıldığı videosunu paylaştı. Bu paylaşımın ardından Wilders'in İslam'ı hedef alan skandal sözlerine Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi.

"BU FAŞİST RAMAZAN'A SALDIRIRKEN ASLINDA İNSANLIĞA SALDIRIYOR"

AK Parti Sözcüsü Çelik, Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'in Twitter'daki paylaşımına ilişkin, "Bu faşist, Ramazan'a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor. İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam'a düşmanlık. İnsanlığa düşmanlıklarını İslam düşmanlığı ile gizlemeye çalışıyorlar. Ama bu kin ve nefret sadece kendilerini zehirliyor. Bu hep böyleydi zaten. İslam düşmanı olup da mazlumları, göçmenleri, fakirleri, muhtaçları ve 'yabancı'ları seven yoktur. Irkçı ve faşist bir kafayla insanlık düşmanıdırlar. O yüzden İslam düşmanlığının olduğu yerde insanlık düşmanlığı pusudadır" dedi.

"WILDERS GERÇEK ÜYÜZÜNÜ GÖSTERMEKTEN ASLA VAZGEÇMİYOR"

Aynı paylaşıma AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise, "İslam düşmanı ve faşist Geert Wilders gerçek yüzünü göstermekten asla vazgeçmiyor. Avrupa'nın faşist zihniyetli sözde politikacısı İslamofobi üzerinden prim yapmaya çalışıyor. Anlamanız gereken bir şey var; Bize hakaret ettiğinizde asla görmemezlikten gelmeyeceğiz. Bize ait olan her değerimizi sonuna kadar savunacağız" ifadelerini kullandı.