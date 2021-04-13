Irkçı Geert Wilders'in Ramazan ve İslam'ı hedef aldığı mesajına Türkiye'den tepki yağıyor - Son Dakika

Irkçı Geert Wilders'in Ramazan ve İslam'ı hedef aldığı mesajına Türkiye'den tepki yağıyor

13.04.2021 23:48

Her fırsatta İslam'a saldıran Hollandalı ırkçı lider Geert Wilders, Ramazan ayının gelişiyle yine aynı şeyi yaptı. Sosyal medyada hesabından Ramazan ve İslam'la ilgili skandal ifadeler kullanan Wilders'a Türkiye'den tepki yağıyor. Bu paylaşıma AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu faşist, Ramazan'a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Hollandalı ırkçı siyasetçi Wilders, "İslam'ı durdurun. Ramazan'ı durdurun. İslamizasyonu durdurun. İslam bizim tarihimizde, kültürümüzde ve geleceğimizde yok. İslam, Hollanda'ya ait değil" ifadelerinin kullanıldığı videosunu paylaştı. Bu paylaşımın ardından Wilders'in İslam'ı hedef alan skandal sözlerine Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi.

"BU FAŞİST RAMAZAN'A SALDIRIRKEN ASLINDA İNSANLIĞA SALDIRIYOR"

AK Parti Sözcüsü Çelik, Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'in Twitter'daki paylaşımına ilişkin, "Bu faşist, Ramazan'a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor. İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam'a düşmanlık. İnsanlığa düşmanlıklarını İslam düşmanlığı ile gizlemeye çalışıyorlar. Ama bu kin ve nefret sadece kendilerini zehirliyor. Bu hep böyleydi zaten. İslam düşmanı olup da mazlumları, göçmenleri, fakirleri, muhtaçları ve 'yabancı'ları seven yoktur. Irkçı ve faşist bir kafayla insanlık düşmanıdırlar. O yüzden İslam düşmanlığının olduğu yerde insanlık düşmanlığı pusudadır" dedi.

Irkçı Geert Wilders'in Ramazan'ı ve İslamı hedef aldığı mesajına Türkiye'den tepki yağıyor

"WILDERS GERÇEK ÜYÜZÜNÜ GÖSTERMEKTEN ASLA VAZGEÇMİYOR"

Aynı paylaşıma AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise, "İslam düşmanı ve faşist Geert Wilders gerçek yüzünü göstermekten asla vazgeçmiyor. Avrupa'nın faşist zihniyetli sözde politikacısı İslamofobi üzerinden prim yapmaya çalışıyor. Anlamanız gereken bir şey var; Bize hakaret ettiğinizde asla görmemezlikten gelmeyeceğiz. Bize ait olan her değerimizi sonuna kadar savunacağız" ifadelerini kullandı.

Irkçı Geert Wilders'in Ramazan'ı ve İslamı hedef aldığı mesajına Türkiye'den tepki yağıyor
Irkçı Geert Wilders'in Ramazan ve İslam'ı hedef aldığı mesajına Türkiye'den tepki yağıyor

Geert Wilders, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irkçı Geert Wilders'in Ramazan ve İslam'ı hedef aldığı mesajına Türkiye'den tepki yağıyor - Son Dakika


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