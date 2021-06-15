Irkçı küfürleri tespit edilmişti! Avusturyalı futbolcu Arnautovic hakkında soruşturma başlatıldı

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) Kuzey Makedonya maçında attığı golün ardından ırkçı küfürler kullandığı tespit edilen Avusturyalı futbolcu Marko Arnautovic hakkında disiplin soruşturması başlattı.
3 Haziran'da EURO 2020 C Grubu'nda oynanan Avusturya-Kuzey Makedonya maçında yaşanan olayı soruşturmak üzere müfettiş atandı.
Sırp kökenli Arnautovic'in takımına 3-1 galibiyeti getiren golü sonrası Arnavut asıllı Kuzey Makedonyalı futbolcu Ezgjan Alioski'ye dönerek ırkçı ifadelerle küfrettiği iddia edilmişti.
Arnautovic, kameralara da yansıyan sözleri sonrası tribünlere doğru bağırarak el hareketleri yapmış, Avusturya kaptanı David Alaba ise takım arkadaşının ağzını kapatmaya susturmaya çalışmıştı.
Arnautovic, "Irkçılık yapmak istemedim. Makedon ve Arnavut halkından özür dilerim" açıklaması yapsa da bu samimi bulunmadı. Sırp asıllı oyuncunun turnuvadan men edilme ihtimali olduğu belirtildi.
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