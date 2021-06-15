Irkçı küfürleri tespit edilmişti! Avusturyalı futbolcu Arnautovic hakkında soruşturma başlatıldı

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki Avusturya-Kuzey Makedonya karşılaşmasında attığı gol sonrasında ırkçı küfürler söylediği tespit edilen Avusturyalı futbolcu Marko Arnautovic hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı. Arnautovic, kameralara da yansıyan ifadelerinin ardından tribünlere doğru bağırarak el hareketleri yapmış ve Avusturya kaptanı David Alaba ise takım arkadaşının ağzını kapatarak susturmaya çalışmıştı.

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) Kuzey Makedonya maçında attığı golün ardından ırkçı küfürler kullandığı tespit edilen Avusturyalı futbolcu Marko Arnautovic hakkında disiplin soruşturması başlattı. MÜFETTİŞ ATANDI 3 Haziran'da EURO 2020 C Grubu'nda oynanan Avusturya-Kuzey Makedonya maçında yaşanan olayı soruşturmak üzere müfettiş atandı. ALIOSKI'YE DÖNEREK ETTİ Sırp kökenli Arnautovic'in takımına 3-1 galibiyeti getiren golü sonrası Arnavut asıllı Kuzey Makedonyalı futbolcu Ezgjan Alioski'ye dönerek ırkçı ifadelerle küfrettiği iddia edilmişti. TRİBÜNLERE EL HAREKETİ Arnautovic, kameralara da yansıyan sözleri sonrası tribünlere doğru bağırarak el hareketleri yapmış, Avusturya kaptanı David Alaba ise takım arkadaşının ağzını kapatmaya susturmaya çalışmıştı. MEN EDİLEBİLİR Arnautovic, "Irkçılık yapmak istemedim. Makedon ve Arnavut halkından özür dilerim" açıklaması yapsa da bu samimi bulunmadı. Sırp asıllı oyuncunun turnuvadan men edilme ihtimali olduğu belirtildi.

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