Irkçı mesajlar alan John Obi Mikel, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
Son Dakika Spor Irkçı mesajlar alan John Obi Mikel, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika Spor

Irkçı mesajlar alan John Obi Mikel, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

21 dakika önce

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından ırkçı mesajlar alan ve bu yüzden savcılığa suç duyurusunda bulunan Mikel, "Irkçılığın futbolda kesinlikle yeri yok. Hem bana, hem çocuklarıma ve hem de kız arkadaşıma varan cümleler sarf edildi. Üzgünüm ve çok sinirliyim" dedi. Yıldız oyuncu bu anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

John Obi Mikel, Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde A Spor'a açıklamalarda bulundu. Mikel, Fenerbahçeli taraftarların kendisine ırkçı mesajlar atmasıyla ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamadı. Mikel, "Derbi maçı oynuyoruz. Onlar da ve biz de kazanmak isteyen taraftık. Kazanan biz olduk. Onlar da mağlubiyetin hayal kırıklığı nedeniyle biraz gerilim yaşandı. Sonrasında oyuncular arasında sorun yaşanmadı. Sosyal medyadaki tepkilerden dolayı çok üzgünüm. Irkçılığın futbolda kesinlikle yeri yok. Hem bana, hem çocuklarıma ve hem de kız arkadaşıma varan cümleler sarf edildi. Bunların kesinlikle bir daha futbol sahasına girememeleri lazım. Sporla ilgileri yok." dedi.

"BU KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ"

Yıldız oyuncu, "4 yaşında çocuklarım hakkında böyle şeyler söylenmesi çok yanlış. Bu yaşanmamalı, kesinlikle kabul edilemez. Üzgünüm ve çok sinirliyim. 4 yaşında 2 kız çocuğu için bunları söyleyemezsiniz. Yalnız olmadığımı gösteren mesajlar aldım. Birçok taraftarlardan, Galatasaray taraftarlarından da destekleyici mesajlar aldım. Yaşadığımız bu toplumda bu tür şeylere yer olmamalı, bunu yaşamamalıyız. Bireysel olarak hayal kırıklığına uğramış gibi hissediyorum kendimi. Doğduğumuzda hepimiz eşitiz ve hepimiz aynıyız." diye konuştu.

Irkçı mesajlar alan John Obi Mikel, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
John Obi Mikel, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:22 
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