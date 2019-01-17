Irkçı Öğretmene Mahkemede Şok: Afd'de Daha İyi İşler Yapabilirsiniz
1 saat önce
ALMANYA'NIN başkenti Berlin'in Wedding ilçesindeki bir ilkokulda İngilizce, müzik ve spor derslerine giren 38 yaşındaki öğretmen, Youtube'da açtığı 'Halk Öğretmeni' adlı kanalında Yahudi Soykırımı'nı inkar etmiş, ırkçı ve halk arasında kin ve nefreti yaymakla suçlanacak yayınlar yapmıştı.
ALMANYA'NIN başkenti Berlin
'in Wedding ilçesindeki bir ilkokulda İngilizce, müzik ve spor derslerine giren 38 yaşındaki öğretmen, Youtube
'da açtığı 'Halk Öğretmeni' adlı kanalında Yahudi Soykırımı'nı inkar etmiş, ırkçı ve halk arasında kin ve nefreti yaymakla suçlanacak yayınlar yapmıştı. Berlin Eğitim Senatörlüğü de öğretmenin işine son vermişti. Berlin İş Mahkemesi'nde yürürlüğü durdurma davası açan ve işine dönmeyi isteyen öğretmenin talebi mahkemeden döndü. Şimdiye kadar yayınladığı 300 video ile hukukun üstünlüğünü ret ettiği, küçümsediği ve hukuku aşağılamak için yayınlar yaptığına hükmeden hakim, avukatın itirazlarını da kabul etmedi.
OKULLARIMIZDA İŞİ YOK
Yayın yoluyla ırkçılık yapan öğretmene aşırı sağcı Almanya
için Alternatif (AfD) Partisi'ne gitmesini öneren hakim "Siz artık medyada meşhur birisiniz ve eminim sizin için AfD'de çok daha iyi işler vardır" dedi. Öğretmenin mesleğine dönmek için iş mahkemesinde açtığı davayı kaybetmesi Berlin Eğitim Senatörü Sandra Scheeres'i de memnun etti. 48 yaşındaki Senatör "Mahkemenin de bizim aldığımız hukuki karar yönünde karar vermesi beni sevindirdi. Anayasamızı ve kanunlarımızı tanımayan kişilerin Berlin'deki okullarımızda işi olmaz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:40
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