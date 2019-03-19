Son Dakika Haberleri: Irkçı Saldırgan Böyle Bağırmış: 'Tüm Müslümanlar Ölmeli'

Irkçı Saldırgan Böyle Bağırmış: 'Tüm Müslümanlar Ölmeli'

2 saat önce

LONDRA'nın güney batısındaki Surrey bölgesinde cumartesi günü 19 yaşındaki bir erkeğin, bıçaklı saldırı sonucu yaralanmasıyla ilgili olayın detayları ortaya çıkıyor.

Irkçı Saldırgan Böyle Bağırmış: 'Tüm Müslümanlar Ölmeli', System.String[]
LONDRA'nın güney batısındaki Surrey bölgesinde cumartesi günü 19 yaşındaki bir erkeğin, bıçaklı saldırı sonucu yaralanmasıyla ilgili olayın detayları ortaya çıkıyor. Geçen cuma Yeni Zelanda'da iki camiyi hedef alan terör saldırısından bir gün sonra yaşanan ve terör şüphesiyle soruşturulan olayın faili 50 yaşlarındaki kişinin, saldırıdan önce ırkçı ve İslam karşıtı ifadeler kullandığı belirtildi. Sun gazetesine konuşan görgü tanığı Vincent Sutherland, saldırganın "Tüm Müslümanlar ölmeli" ve "Tüm Müslümanları öldüreceğim" dediğini söyledi. Saldırganın ayrıca beyaz ırkın üstünlüğüne ilişkin ifadeler de kullandığı aktarıldı.

BAKAN, ENDİŞE DUYDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Başka bir mahalle sakini de yolun ortasında yürüyen saldırganın parlak bir aleti salladığını gördüğünü ve hemen kaçarak saklandığını anlattı.

Londra'da cuma namazı sırasında da iki aşırı sağcı, cemaatten bir kişiye çekiçle saldırmıştı. İngiltere Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Ben Wallace, aşır sağın güçlenmesinden 'endişe duyduğunu' belirtmiş ve Yeni Zelanda'daki gibi Müslümanları hedef alan bir terör saldırısının İngiltere'de de olabileceğini söylemişti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:10 

Londra, Güncel
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