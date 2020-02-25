Irkçı saldırıda hayatını kaybeden Saraçoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
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Irkçı saldırıda hayatını kaybeden Saraçoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor

7 saat önce

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat'ta ırkçı Tobias Rathjen'in silahlı saldırısı sonucu öldürülen Fatih Saraçoğlu memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Irkçı saldırıda hayatını kaybeden Saraçoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor, System.String[]

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat'ta ırkçı Tobias Rathjen'in silahlı saldırısı sonucu öldürülen Fatih Saraçoğlu memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Saraçoğlu'nun düğün hazırlığı yaptığı ve yakın zamanda evleneceği öğrenildi.


Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 4'ü Türk 10 kişi yaşamını yitirmişti. Almanya'da dün düzenlenen törenin ardından Türkiye'ye gönderilen Fatih Saraçoğlu'nun cenazesi hava yoluyla Ankara'ya getirildi.


Saraçoğlu'nun cenazesi ve ailesini Esenboğa Havalimanı'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu karşıladı. Bakan Koca ve beraberindekiler Saraçoğlu ailesine taziyelerini iletti.


"Yıllarca gurbetçilerin de çektiği bir çile bu"


Saraçoğlu'nun cenazesi daha sonra Çorum'un İskilip ilçesine getirildi. Saraçoğlu'nun İskilip Devlet Hastanesinden alınan al bayrağa sarılı tabutu cenaze törenin yapılacağı Ulu Cami'ye getirildi. Gelen taziyeleri kabul eden Saraçoğlu'nun yakınları çok üzgün olduklarını dile getirdi.


Olayın normal bir durum olmadığını kaydeden yakınları, "Çok iyi bir çocuktu. Zor ama dayanacağız. Hiçbir suçu olmayan insanı katlettiler. Kahpe bir kurşuna gitmiş olay, yıllarca gurbetçilerin de çektiği bir çile bu. Çok planlanmış bir olay. Silahı eline alınıp yapılmış bir olay değil yani. Her şey planlı gibi. Bu, Avrupa'da Türklere yapılan bir zulüm" diye konuştu.


Öte yandan, 34 yaşındaki Fatih Saraçoğlu'nun düğün hazırlıklarına başladığı ve kısa süre içerisinde dünya evine girme planları yaptığı öğrenildi. - ÇORUM

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:54 Kaynak: İHA
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