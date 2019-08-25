Son Dakika Haberleri: "Irkçı saldırılar beni daha da güçlendirir"
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"Irkçı saldırılar beni daha da güçlendirir"

1 saat önce

İngiltere Premier Lig'de Manchester United'ın geçen hafta Wolverhampton ile 1-1 berabere kaldığı maçta penaltı atışını değerlendiremeyen ve sosyal medyada ırkçı saldırılara maruz kalan Fransız futbolcu Paul Pogba, bu saldırıların kendisini daha güçlendirdiğini belirtti.

İngiltere Premier Lig'de Manchester United'ın geçen hafta Wolverhampton ile 1-1 berabere kaldığı maçta penaltı atışını değerlendiremeyen ve sosyal medyada ırkçı saldırılara maruz kalan Fransız futbolcu Paul Pogba, bu saldırıların kendisini daha güçlendirdiğini belirtti.

Irkçı saldırılara sosyal medya hesabından cevap veren Pogba, kucağında bir bebeğin olduğu fotoğraf paylaştı.

Paul Pogba yaptığı paylaşımda, "Atalarım ve ebeveynlerim, neslimin bugün özgürce çalışabilmesi, otobüse binebilmesi ve futbol oynayabilmesi için acı çekti. Irkçı saldırlar cehaletten gelir. Bu saldırılar beni daha da güçlendirir ve gelecek nesil için savaşmaya motive eder." ifadelerini kullandı.

Daha 3. haftası oynanan Premier Lig'de Pogba'nın yanı sıra, takım arkadaşı Marcus Rashford, Chelseali Tammy Abraham ve Reading'in futbolcusu Yakou Meite sosyal medyada ırkçı saldırılara maruz kaldı.

Paul Pogba, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:34 Kaynak: AA
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