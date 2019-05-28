Son Dakika Haberleri: Irkçı siyasetçi Kur'an-ı Kerimi yırttı
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Irkçı siyasetçi Kur'an-ı Kerimi yırttı

2 saat önce

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de seçim çalışması yapan Önce Finlandiya Partisi Başkanı Marco de Wit'in Kur'an-ı Kerim'i yırtması diğer Finlandiyalıların tepkisini çekti.

Irkçı siyasetçi Kur'an-ı Kerimi yırttı, System.String[]
Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de seçim çalışması yapan Önce Finlandiya Partisi Başkanı Marco de Wit'in Kur'an-ı Kerim'i yırtması diğer Finlandiyalıların tepkisini çekti.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Avrupa Parlamentosu seçimleri için seçim propagandası yapan Önce Finlandiya Partisi Başkanı Marco de Wit, Kur'an-ı Kerim yırtıp dini değerlere sözlü hakaret etti. Wit'in Kur'an-ı Kerim'i yırtmasına tepki gösteren bir grup Finlandiyalı genç, sözlü uyarıda bulunarak provokasyon yapmayı bırakmasını istedi. Avrupa Birliği ve İslam karşıtı sözlerine karşı Wit'in seçim çadırının etrafına toplanan gençler, polisi müdahaleye çağırdı ancak olay yerindeki polis olanlara göz yummayı tercih etti.

Wit'in seçim çadırında bulunan diğer bir Kur'an-ı Kerim'i almaya yeltenen bir genç ise İslam karşıtları tarafından engellenip tartaklandı. Darp edilen gencin arkadaşı ise müdahale ederek arkadaşını olay yerinden uzaklaştı. Polisin elleri cebinde olayı izlemesine ise gençler tekrar tepki gösterdi.

Yahudi düşmanlığıyla da tanınan Marco de Wit, Yahudilerin önünde Tevrat yırtmıştı. - HELSİNKİ
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:08 Kaynak: İHA
Avrupa, Finlandiya, 3. Sayfa
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