Irkçı siyasetçi Tommy Robinson, İngiliz taraftara yumruk attı
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– Irkçı ve Müslüman karşıtı politik grup olan İngiliz Savunma Ligi'nin (EDL) kurucusu ve eski lideri Tommy Robinson, dün Portekiz'de oynanan Hollanda-İngiltere maçı için stadyuma girmeden önce bir İngiliz taraftara yumruk attı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:07 Kaynak: DHA
– Irkçı ve Müslüman karşıtı politik grup olan İngiliz Savunma Ligi'nin (EDL) kurucusu ve eski lideri Tommy Robinson, dün Portekiz'de oynanan Hollanda- İngiltere maçı için stadyuma girmeden önce bir İngiliz taraftara yumruk attı.
Olay, Portekiz'in Porto şehrinde bulunan D. Afonso Henriques Stadyumu'nda dün oynanan Hollanda-İngiltere maçının hemen öncesinde meydana geldi. Irkçı ve Müslüman karşıtı politik grup olan EDL'in kurucusu ve eski lideri Tommy Robinson, maç izlemek için stadyuma giriş yaptığı sırada, yanında yürümekte olan İngiliz taraftarına yumruk attı. Yere düşen taraftar çevredekilerin yardımı ile ayağa kalkabildi.
DAHA ÖNCE FUTBOL MÜSABAKALARINDAN MEN CEZASI ALMIŞTI
Robinson, 2010 yılında iki taraftar grubunun dövüşünde liderlik etmiş ve holiganlık yapmaktan suçlu bulunmuştu. Bunun üzerine, futbol müsabakalarından men cezası alan Robinson'un, sosyal medya hesabından "Burası Portekiz. Burada ceza yok" dediği belirtildi.
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