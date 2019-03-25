Irkçı Taraftara Golleri ve Güzel Oyunlarıyla Haddini Bildirdiler

JOACHIM Löw'ün milli takımda yaptığı değişiklikler ilk resmi maçta sonuç verdi. Takımı gençleştiren Löw, Hollanda
ile oynanan 2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası Grup ilk maçında istediği sonucu elde etti. Alman milli takımı deplasmanda güçlü rakibini 3-2 yenerek grup maçlarına galibiyetle başladı. Almanya
'nın maçtaki gollerini 15. dakikada Sane, 34. dakikada Gnabry ve 90. dakikada Schulz attı. Hollanda ise 48. dakikada de Ligt ve 63. dakikada Depay ile iki gol buldu.
İLKAY ETKİLİ OYNADI
Löw'ün Sırbistan
maçının ikinci yarısında kaptanlık bandı verdiği İlkay, Hollanda karşısında yedek soyundu. İkinci yarıda maça giren İlkay, galibiyet golünün de hazırlamasında önemli pay sahibi oldu. Maçın son anları oynandığı sırada Reus'u ceza alanı içine kaçıran İlkay, kalabalığın arasından harika bir pas çıkardı. Bir anda boşta kalan Reus'u topla buluşturdu. Reus da topu yerden kaleye paralel yuvarladı. Schulz'a da dokunmak kaldı. Bu golle Almanya üç puanı aldı. Karşılaşmada en başarılı isimlerin başında ise hem sonuca yaptıkları etki hem de oynadıkları futbolla Sane ve İlkay odu. İlkay oynadığı bölümlerde güzel futboluyla takımına dinamizm kattı. Üçüncü golün organizasyonunda yer aldı.
SANE İLK GOLÜ ATTI
Sane ise Panzerlerin ilk golünü attı. İlkay Türk kökenli olduğu için, Sane de ten renginden dolayı Wolfsburdg'da Sırbistan ile oynanan ve 1-1 berabere biten maçta ırkçı tezahüratların ve küfürlerin hedefi olmuştu. Maçtan sonra moralleri bozulan iki futbolcu, Hollanda karşısındaki performanslarıyla kendilerine hakaret eden ırkçılara adeta haddini bildirdi. Manchester City
forması giyen iki futbolcu Almanya milli takımı için ne kadar önemli olduklarını gösterdi. Alınan galibiyete çok sevinen Löw "Takım son dakikaya kadar kendisine güvendiğini gösterdi. Mücadele etti ve kazandı" sözleriyle karşılaşmayı ve galibiyeti değerlendirdi.YENİ İLK 11 VE YENİ TAKTİK
Löw, 2014 Dünya Şampiyonası
'nı kazandığı takımdan sadece iki isme yer verdi. Hollanda karşısında dünya şampiyonası kupasını kaldıran Neuer ve Kroos oynadı. Takımda genç ve istekli Sane, Gnabry, Kehrer ve Kimmisch gibi isimlere güvendi. Daha önce 4-3-3 dizilişiyle oynarken bu kez 3-5-2 dizilişini tercih etti. Böylece takımına daha fazla atak futbol oynattı. Oyunu daha çok rakip yarı sahaya yığdı. Özellikle ilk yarıda yaptığı baskıyla 2-0'lık skoru yakaladı. Alman milli takımının yeni oyun sistemine alışması için zamana ihtiyacı olduğu da gözden kaçmadı. Yeni oyun sistemi tam oturursa, Panzerler Hollanda karşısında olduğu gibi kolay gol yemeye de çare bulabilecektir. Löw, bu sorunu da çözerse yeni bir şampiyon takım yaratması için önünde pek de engel kalmayacaktır.