Irkçı terörün hedefi olan Hanau'daki camiye ırkçı mektup - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irkçı terörün hedefi olan Hanau'daki camiye ırkçı mektup - Son Dakika

Irkçı terörün hedefi olan Hanau'daki camiye ırkçı mektup

7 saat önce

Geçen hafta ırkçı terör saldırısı sonucu 4'ü Türk, 9 kişinin yaşamını yitirdiği Almanya'nın Hanau kentindeki bir camiye, posta yoluyla hakaret ve ırkçı ifadeler yer alan bir mektup gönderildi.

Irkçı terörün hedefi olan Hanau'daki camiye ırkçı mektup, System.String[]

Geçen hafta ırkçı terör saldırısı sonucu 4'ü Türk, 9 kişinin yaşamını yitirdiği Almanya'nın Hanau kentindeki bir camiye, posta yoluyla hakaret ve ırkçı ifadeler yer alan bir mektup gönderildi.

Diyanet işleri Türk İslam Birliğine bağlı Hanau Camisi'ne gönderilen mektupta, yabancı ve Müslüman karşıtı ifadelerin yanı sıra ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenlere yönelik hakaretler yer alıyor.

DİTİB Hessen Eyalet Birliği Başkanı Salih Özkan, yaptığı açıklamada, yerel saatle 12.00'de posta aracılığıyla gelen ırkçı mektubun, emniyet birimlerine bildirildiğini ve polisin olayla ilgili inceleme başlattığını aktardı.

Özkan, "Hanau'da acımız tazeyken, bu mektubun gönderilmesini vahim ve insanlık dışı buluyoruz. Yarın cuma namazı sonrası Hanau'da katledilen diğer Bosnalı ve Afganistanlı kardeşlerimizin cenaze namazı öncesi gelen bu mektup, bizlerin tedirginliğini bir kat daha artırdı." ifadelerini kullandı.

Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel saldırıya ilişkin, "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." açıklamasını yapmıştı.

Almanya, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"TSK, İdlib'de Rus uçaklarına ateş etti" iddiası yalanlandı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İdlib açıklaması: Zaman doluyor, artık planlarımızı devreye sokacağız Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu Türk yetkili şehitlerin ardından duyurdu: Türkiye, mültecilere Avrupa kapılarını açtı

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 01:38:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Irkçı terörün hedefi olan Hanau'daki camiye ırkçı mektup - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]