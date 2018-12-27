Irkçı Tezahürattan Inter'e Ceza
37 dakika önce
İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında oynanan Inter-Napoli maçında Senegal asıllı Fransız futbolcu Kalidou Koulibaly'yi hedef alan ırkçı tezahüratlardan dolayı Inter'e iki maç seyircisiz oynama cezası verildiği duyuruldu.
İtalya
1. Futbol
Ligi'nin (Serie A
) 18. haftasında oynanan Inter- Napoli
maçında Senegal
asıllı Fransız futbolcu Kalidou Koulibaly
'yi hedef alan ırkçı tezahüratlardan dolayı Inter'e iki maç seyircisiz oynama cezası verildiği duyuruldu.
İtalya Futbol Federasyonu
'na bağlı disiplin komitesinden yapılan açıklamada, İnter ile Napoli arasında dün San Siro Stadı'nda oynanan ve Napoli'de forma giyen Koulibaly'ye yönelik ırkçı tezahüratlarla gündeme gelen maçta, ev sahibi ekibe iki maç seyircisiz oynama cezası verildiği bildirildi.
Inter'in sahasında oynayacağı üçüncü maçta ise Koulibaly'ye ırkçı tezahüratın yapıldığı tribün bölümüne seyirci alınmayacak. Aynı maçta kırmızı kart gören Napolili futbolculardan Koulibaly ve Lorenzo Insigne
'ye ise ikişer maç takımlarını yalnız bırakacak.
Öte yandan, Firenze Valiliği, Serie A'nın 19. haftasında 29 Aralık
Cumartesi günü oynanacak Empoli-İnter maçında Interli taraftarlara ayrılan konuk tribününün kapatılması kararını aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:15 Kaynak: AA
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