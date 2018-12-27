Son Dakika Haberleri: Irkçı Tezahürattan Inter'e Ceza

Irkçı Tezahürattan Inter'e Ceza

37 dakika önce

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında oynanan Inter-Napoli maçında Senegal asıllı Fransız futbolcu Kalidou Koulibaly'yi hedef alan ırkçı tezahüratlardan dolayı Inter'e iki maç seyircisiz oynama cezası verildiği duyuruldu.

Irkçı Tezahürattan Inter'e Ceza, System.String[]
İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında oynanan Inter- Napoli maçında Senegal asıllı Fransız futbolcu Kalidou Koulibaly'yi hedef alan ırkçı tezahüratlardan dolayı Inter'e iki maç seyircisiz oynama cezası verildiği duyuruldu.

İtalya Futbol Federasyonu'na bağlı disiplin komitesinden yapılan açıklamada, İnter ile Napoli arasında dün San Siro Stadı'nda oynanan ve Napoli'de forma giyen Koulibaly'ye yönelik ırkçı tezahüratlarla gündeme gelen maçta, ev sahibi ekibe iki maç seyircisiz oynama cezası verildiği bildirildi.

Inter'in sahasında oynayacağı üçüncü maçta ise Koulibaly'ye ırkçı tezahüratın yapıldığı tribün bölümüne seyirci alınmayacak. Aynı maçta kırmızı kart gören Napolili futbolculardan Koulibaly ve Lorenzo Insigne'ye ise ikişer maç takımlarını yalnız bırakacak.

Öte yandan, Firenze Valiliği, Serie A'nın 19. haftasında 29 Aralık Cumartesi günü oynanacak Empoli-İnter maçında Interli taraftarlara ayrılan konuk tribününün kapatılması kararını aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:15 Kaynak: AA

Napoli, Futbol, İtalya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina: Serie A'yı Askıya Alabiliriz Juventus'un Portekizli Yıldızı Cristiano Ronaldo: Irkçılığa Hayır

Beşiktaş Yönetimi, Tolgay Arslan'ı Affetmeye Hazırlanıyor Medipol Başakşehir, Sivasspor'un Yıldız Oyuncusu Robinho'yu Kadrosuna Kattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 22:52:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irkçı Tezahürattan Inter'e Ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]