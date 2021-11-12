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Irkçı ve İslamofobik söylemlere karşı dünyayı pedallıyor - Son Dakika

Irkçı ve İslamofobik söylemlere karşı dünyayı pedallıyor

12.11.2021 11:26
Irkçı ve İslamofobik söylemlere karşı dünyayı pedallıyor

Almanya'da yaşayan Recai Karaca Pak, Avrupa'da Müslümanlara ve Türklere yönelik faşist, İslamofobik haberlerin asılsız olduğunu anlatarak, bisiklet üstünde farkı ülkelerde kara propagandaya karşı mücadele ediyor.

Almanya'da yaşayan Recai Karaca Pak, Avrupa'da Müslümanlara ve Türklere yönelik faşist, İslamofobik haberlerin asılsız olduğunu anlatarak, bisiklet üstünde farkı ülkelerde kara propagandaya karşı mücadele ediyor.

Salzgitter'de doğan ve Köln'de yaşayan inşaat mühendisi Recai Karaca Pak 47 yaşında. Avrupa genelinde Müslümanlara ve Türklere karşı medya organlarının zaman zaman yürüttüğü algı çalışmasından duyduğu rahatsızlık onu uzun bir yolculuğa sürükledi.

Bisikletine atlayan genç mühendis, algı çalışmasını dünyaya anlatmak için 2020 yılı Ağustos'unda yollara düştü ve yolculuğun 6. haftasında Türkiye'ye ulaştı. Bir yıl boyunca Türkiye'nin çeşitli illerini gezdikten sonra 29 Ekim 2021'de İstanbul'a geldi.

Avrupa medyasının faşist ve İslam karşıtı söylemlerine karşı pedal çevirerek, ülke ülke gezen Pak, AA muhabirine bu uzun yolculuğa çıkış öyküsünü ve amacını anlattı.

Avrupa'da Müslümanlara, Türklere karşı medya tarafından bir karalama propagandası yürütüldüğünü ifade eden Pak, "Bu durum ırkçılığa kapı açıyor. Ben de farkındalık yaratmak için bisikletime atlayıp Avrupa'dan Türkiye'ye doğru yola çıktım. Avrupa ülkelerini gezerek yapılan propagandanın yanlış olduğunu insanlara anlattım." diye konuştu.

Pak, Avrupa'nın birçok ülkesine uğrayarak Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye ulaştığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Avrupa'da bizim aleyhimizde yapılan haberlerden şikayetçiyiz. Bizi tanıyan Avrupalılar bize karşı değil, onlarla çoğunlukla kardeş gibi ilişkilerimiz var, ama tanımayanlar medya propagandaları nedeniyle bize soğuk bakıyor, bize yanaşmada zorluk çekiyorlar ya da mesafe koyuyorlar. Ben bizi tanımayanlara insanlığımızı, karakterimizi göstermek istiyorum.

Irkçılığa karşı bizle tanışmalarını, kendi kültürümüzü ve tarihimizi onlara anlatmak istiyorum. Biz Avrupa'da gençliğimizden beri ırkçılığa maruz kalıyoruz. Birçok yere yabancı olduğumuz için girişlerimiz yasaklandı. Çoğu yerde iş bulmakta olsun, daire kiralamakta olsun birçok sorun yaşadığımız bilinen bir gerçek. Camilerimiz yılda 400'den fazla saldırıyla karşı karşıya kalıyor. Yaşadığımız bu sorunları da gittiğim yerlerde anlatıyorum. Bize yapılan bu saldırılara karşı yön gösterici bir faaliyette bulunmak istiyorum. Bize karşı yapılan bu durumun çözümü kendimizi tanıtmak ve ifade etmektir."

"Bisikletimdeki bayrakla 7 bin kilometre yol yaptım"

Pak, tüm dünyaya Türklüğü, Türk kültürünü, Türklere ve Müslümanlara karşı yapılan ırkçılığın geldiği boyutu anlatmak istediğini dile getirdi.

Türkiye'den uçakla Moğolistan'a gideceğini ve oradan bisikletiyle Türkiye'ye döneceğini ifade eden Pak, "Bisikletle birlikte atalarımızın yerlerini gezerek yaklaşık 14 bin kilometre yol yapmayı planlıyorum. Gittiğimiz yerlerde de her türlü ırkçılığa karşı bir işaret koyacağız. Bana bu yolda birçok kişi eşlik edecek." dedi.

Recai Karaca Pak, bisikletine taktığı Türk bayrağının bir hikayesi olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Almanya'da yola çıktığımızda küçük bir proje aklıma geldi. Avusturya'dan kırmızı kumaş, Macaristan'dan, Atilla'nın torunlarından beyaz kumaş, Sırbistan'dan direk satın aldım. Onlara Türk bayrağını göstererek 'Bunu yapmak istiyorum.' dedim. Ardından kendim bir çizim yaparak Bulgaristan'da Türk bayrağını çizdirdim. Türkiye'ye bisikletimdeki bu Türk bayrağıyla girdim. Bisikletimdeki bayrakla 7 bin kilometre yol yaptım. Bu güzel bayrakla dünyayı dolaşmak ve Türklerin içten gelen dostluğunu anlatmak istiyorum."

Irkçı ve İslamofobik söylemlere karşı dünyayı pedallıyor
Irkçı ve İslamofobik söylemlere karşı dünyayı pedallıyor
Irkçı ve İslamofobik söylemlere karşı dünyayı pedallıyor
Irkçı ve İslamofobik söylemlere karşı dünyayı pedallıyor
Irkçı ve İslamofobik söylemlere karşı dünyayı pedallıyor

Togo Cumhuriyeti, Almanya, Türkiye, Faşist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irkçı ve İslamofobik söylemlere karşı dünyayı pedallıyor - Son Dakika


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