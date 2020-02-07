Irkçı Yunan milletvekili Balıkesir'de protesto edildi - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağı yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos protesto edildi.

Edremit Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından düzenlenen "Bayrağa saygı" yürüyüşünde bir araya gelen vatandaşlar, Gümrük Mahallesi Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Eylemciler, ırkçı milletvekili Lagos aleyhinde slogan attı.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, burada yaptığı konuşmada, Lagos'un yaptığı saygısızlığa karşı Türk milletinin tek ses ve tek vücut olarak cevap verdiğini söyledi.

Vatanın, milletin ve bayrağın kutsal sayılan en önemli değerlerin başında geldiğini vurgulayan Sırmalı, şöyle konuştu:

"Her bir karış toprağı şehit kanıyla yoğrulmuş bu cennet vatanımızın bağrında nice ana kuzuları şehit olmuştur. Büyük Türk milleti, kutsal saydığımız değerler söz konusu olduğunda hiçbir engel tanımamıştır ve tanımayacaktır. Bugün al bayrağımızın altında huzur ve güven içerisinde yaşıyor, geleceğe umutla bakabiliyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bizlere düşen görev her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanan, şehitlerimizin emaneti olan bu vatanı sonsuza dek koruyup kollamaktır."

Konuşmanın ardından Edremit Müftüsü Ahmet Yayla; Elazığ'daki deprem, Van'daki çığ felaketi ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasında yaşamlarını yitirenler ve şehitler için dua etti.

Etkinliğe Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının temsilcileri ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.