Son Dakika Haberleri: Irkçılık Almanya'da toplum sorunu
Son Dakika Spor Irkçılık Almanya'da toplum sorunu

Irkçılık Almanya'da toplum sorunu

10 dakika önce

Erdoğan'ın Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olduğunu belirten Özil, "İsim önemli olmaksızın o makama saygı gösteriyorum.

Irkçılık Almanya'da toplum sorunu, System.String[]

Erdoğan'ın Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olduğunu belirten Özil, "İsim önemli olmaksızın o makama saygı gösteriyorum. Angela Merkel Londra'da olsaydı ve benimle görüşmek isteseydi, tabii ki onunla da bir araya gelirdim. Fotoğraftan sonra korunmasız hissettim. Her gün ırkçı saldırılara maruz kalıyordum" dedi.


'SADECE SAĞ DEĞİL'


Saldırıyı yapanların içinde politikacılar ve ünlü kişiler de olduğunu kaydeden Özil, "Fakat milli takımdan hiçbir görevli çıkıp, 'Yeter artık! Bu bizim oyuncumuz, ona bu şekilde hakaret edemezsiniz' demedi. Herkes sustu ve yaşadıklarıma göz yumdu. Fotoğraftan önce de birçok saldırıya maruz kaldım. Almanya'da ırkçılık genel bir problem. Almanya'da ırkçılık maalesef artık sadece bir sağ problemi değil. Irkçılık bütün toplumun sorunu haline geldi" ifadelerini kullandı.

Almanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkan Yardımcısı Pence: ABD, Türkiye'ye yeni yaptırımlar uygulamayacak, var olan yaptırımlar geri çekilecek
Türkiye ile ABD anlaşması sonrası David Rothschild'ten dikkat çeken mesaj: Erdoğan, Trump'ı yıktı ABD basını, Türkiye ile ABD arasındaki 13 maddelik anlaşmayı "Türkiye'nin zaferi" olarak gördü Erdoğan'a teşekkür eden Donald Trump'tan yeni açıklama: Kimsenin yapmadığını yaptık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 08:52:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irkçılık Almanya'da toplum sorunu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]