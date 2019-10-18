Irkçılık Almanya'da toplum sorunu

Erdoğan'ın Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olduğunu belirten Özil, "İsim önemli olmaksızın o makama saygı gösteriyorum. Angela Merkel Londra'da olsaydı ve benimle görüşmek isteseydi, tabii ki onunla da bir araya gelirdim. Fotoğraftan sonra korunmasız hissettim. Her gün ırkçı saldırılara maruz kalıyordum" dedi.



'SADECE SAĞ DEĞİL'



Saldırıyı yapanların içinde politikacılar ve ünlü kişiler de olduğunu kaydeden Özil, "Fakat milli takımdan hiçbir görevli çıkıp, 'Yeter artık! Bu bizim oyuncumuz, ona bu şekilde hakaret edemezsiniz' demedi. Herkes sustu ve yaşadıklarıma göz yumdu. Fotoğraftan önce de birçok saldırıya maruz kaldım. Almanya'da ırkçılık genel bir problem. Almanya'da ırkçılık maalesef artık sadece bir sağ problemi değil. Irkçılık bütün toplumun sorunu haline geldi" ifadelerini kullandı.