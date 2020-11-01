Irkçılık karşıtı göstericilere polis müdahalesi - NEW - Son Dakika

Irkçılık karşıtı göstericilere polis müdahalesi - NEW
01.11.2020 21:32
ABD'nin New York kentinde, polis, Trump destekçileriyle karşı karşıya gelmemesi için ırkçılık karşıtı göstericilerin yürüyüşüne müdahale etti.
ABD'nin New York kentinde, polis, Trump destekçileriyle karşı karşıya gelmemesi için ırkçılık karşıtı göstericilerin yürüyüşüne müdahale etti. Zaman zaman arbede yaşanan protestoda, polis bazı göstericileri gözaltına aldı.
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