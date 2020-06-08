Irkçılık karşıtı gösterinin ardından lüks mağazalar yağmalandı - Son Dakika

Irkçılık karşıtı gösterinin ardından lüks mağazalar yağmalandı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, ABD'de polis şiddetiyle yaşamını yitiren siyahi George Floyd için düzenlenen protestonun ardından bir grup, çevredeki lüks mağazaları yağmaladı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, ABD'de polis şiddetiyle yaşamını yitiren siyahi George Floyd için düzenlenen protestonun ardından bir grup, çevredeki lüks mağazaları yağmaladı. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı barışçıl gösterilerin ardından yüzleri maskeli bazı kişiler, lüks mağazaların bulunduğu Avenue Louise bölgesinde mağazaların camlarını kırdı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırganların girebildikleri mağazaları yağmaladığı, sokaktaki çöp kutularını da ateşe verdiği görüldü. Gösterinin organizatörlerinden Taino Serouben, yerel basına yaptığı açıklamada, "Bu saldırılarla bir ilgimiz yok. Biz, barış mesajı verdik." dedi. Brüksel'deki Poelaert Meydanı'nda toplanan binlerce kişi "siyahların hayatı değerlidir" sloganıyla polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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