Irkçılık suçlamasının ardından Saudi Aramco'dan 'hijyen kutusu giydirilmiş çalışan' özrü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Irkçılık suçlamasının ardından Saudi Aramco'dan 'hijyen kutusu giydirilmiş çalışan' özrü - Son Dakika Dünya

Irkçılık suçlamasının ardından Saudi Aramco'dan 'hijyen kutusu giydirilmiş çalışan' özrü

6 saat önce

Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco binası içerisinde bir çalışanın, temizlik jeli dağıtırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından şirket özür diledi

Irkçılık suçlamasının ardından Saudi Aramco'dan 'hijyen kutusu giydirilmiş çalışan' özrü, System.String[]

Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco binası içerisinde bir çalışanın, temizlik jeli dağıtırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından şirket özür diledi.


Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kökeni Güneydoğu Asya ülkesi olduğu sanılan bir çalışanın üzerine geçirilen kutunun üzerinde el temizleyici yazıyor.

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Suudi Arabistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:30 
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