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Irkçılık suçlamasının ardından Saudi Aramco'dan 'hijyen kutusu giydirilmiş çalışan' özrü
6 saat önce
Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco binası içerisinde bir çalışanın, temizlik jeli dağıtırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından şirket özür diledi
Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco binası içerisinde bir çalışanın, temizlik jeli dağıtırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından şirket özür diledi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kökeni Güneydoğu Asya ülkesi olduğu sanılan bir çalışanın üzerine geçirilen kutunun üzerinde el temizleyici yazıyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:30
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