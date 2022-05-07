Irkçılık tartışmalarının gölgesinde: Afganistan ve Pakistan uyruklu 213 düzensiz göçmen hakkında sınır dışı kararı - Son Dakika
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Irkçılık tartışmalarının gölgesinde: Afganistan ve Pakistan uyruklu 213 düzensiz göçmen hakkında sınır dışı kararı

07.05.2022 09:22

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 213 düzensiz göçmen İstanbul Havalimanı'ndan geldikleri ülkelere sınır dışı edildi.

Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi için çalışmalar sürüyor. Göç İdaresi Başkanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında yakalanan Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmenler sınır dışı ediliyor.

Afganistan ve Pakistan uyruklu 213 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

3 FARKLI İLDE YAKALANDILAR

Düzensiz göçmenler, güvenlik ekipleri tarafından geri gönderme merkezine getiriliyor. Burada işlemleri tamamlanan göçmenler, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesi ile sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na getiriliyor. Aydın'da yakalanan Pakistan uyruklu 21, İstanbul'da yakalanan Afganistan uyruklu 120, Kocaeli'nde yakalanan Afganistan uyruklu 50 ve Bursa'da yakalanan Afganistan uyruklu 22 olmak üzere 213 düzensiz göçmen, İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine sınır dışı edildi.

Afganistan ve Pakistan uyruklu 213 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİLER

Anadolu Ajansı ekibi, her gün peyderpey ülkelerine gönderilen Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri İstanbul Havalimanı'nda görüntüledi. Polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktasından geçirilen göçmenler, ülkelerine gönderilmek üzere uçağa bindirildi.

Afganistan ve Pakistan uyruklu 213 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İSTANBUL GÖÇ İDARESİ RAKAMLARI PAYLAŞTI

İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte 2021 yılında 71 bin 959 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Bu yıl 1 Ocak-6 Mayıs arasında 27 bin 296 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Bu yabancılardan 8 bin 964'ü doğrudan İstanbul'dan ülkelerine sınır dışı edilirken, 14 bin 169 yabancı ise sınır dışı işlemlerinin yürütülmesi amacıyla diğer illerimizdeki geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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192 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi 192 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi İstanbul Havalimanı seyir terası başvuruları başlıyor İstanbul Havalimanı seyir terası başvuruları başlıyor

İstanbul Havalimanı, Afganistan, İstanbul, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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