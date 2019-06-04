Irkçılıkla Mücadele Komitesi: Hollanda polisi Türk göçmenleri keyfi olarak daha fazla durduruyor
1 saat önce
Avrupa Irkçılıkla Mücadele Komitesi tarafından yayınlanan bir rapor Hollanda polisinin, sırf fiziksel görüntüsüne bakarak, Kuzey Afrikalı ve Türk göçmenleri keyfi olarak daha fazla durdurup, aradığını ortaya koydu.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:23
Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komitesi (ECRI) tarafından yayınlanan rapor, Hollanda
polisinin, sırf fiziksel görüntüsüne bakarak, Kuzey Afrikalı ve Türk göçmenleri keyfi olarak daha fazla durdurup, aradığını ortaya koydu. Avrupa Konseyi
bünyesinde faaliyet gösteren komitenin yayınladığı raporda, polisin göçmenlere yönelik keyfi tutumu eleştirildi.
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