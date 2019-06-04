Son Dakika Haberleri: Irkçılıkla Mücadele Komitesi: Hollanda polisi Türk göçmenleri keyfi olarak daha fazla durduruyor
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Irkçılıkla Mücadele Komitesi: Hollanda polisi Türk göçmenleri keyfi olarak daha fazla durduruyor

1 saat önce

Avrupa Irkçılıkla Mücadele Komitesi tarafından yayınlanan bir rapor Hollanda polisinin, sırf fiziksel görüntüsüne bakarak, Kuzey Afrikalı ve Türk göçmenleri keyfi olarak daha fazla durdurup, aradığını ortaya koydu.

Irkçılıkla Mücadele Komitesi: Hollanda polisi Türk göçmenleri keyfi olarak daha fazla durduruyor, System.String[]
Avrupa Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komitesi (ECRI) tarafından yayınlanan rapor, Hollanda polisinin, sırf fiziksel görüntüsüne bakarak, Kuzey Afrikalı ve Türk göçmenleri keyfi olarak daha fazla durdurup, aradığını ortaya koydu.

Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren komitenin yayınladığı raporda, polisin göçmenlere yönelik keyfi tutumu eleştirildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:23 
Dünya
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