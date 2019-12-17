Irkçılıkla mücadelede maymun tabloları kullanan Serie A yönetimine tepki - Son Dakika

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) yönetimi, üç maymun tablosunun yer aldığı ırkçılıkla mücadele kampanyasıyla tepki çekti.

Serie A Üst Yöneticisi Luigi de Siervo, ligin Milano kentindeki merkez ofisinde düzenlediği toplantıda, ırkçılıkla mücadele kapsamında hayata geçirdikleri yüzleri boyalı üç maymun tablosunu basına tanıttı.

Maymun çizimleriyle tanınan sanatçı Simone Fugazzotto, ligin internet sitesinde yer alan açıklamasında, "5-6 yıldır maymun tabloları çiziyorum. Bu eser sayesinde metafor yaparak insanlara hepimizin birer maymun olduğunu anlatmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Fugazzotto, Batılı, Asyalı ve siyah maymun olarak nitelendirdiği tabloların tasarımıyla her insanın eşit olduğu mesajını vermeye çalıştığını da belirtti.

İtalya kulüpleri ve futbolseverler tepkili

İtalya kulüpleri ve futbolseverler, "Irkçılığa hayır" pankartı eşliğinde gerçekleştirilen ırkçılıkla mücadele kampanyasında maymun tablolarının kullanılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Roma Kulübünün paylaştığı mesajda, "Roma, Serie A'nın ırkçılıkla mücadele kapsamında ortaya çıkardığı maymun tablolarını şaşkınlıkla karşılıyor. Lig yönetiminin ırkçılığı engellemek istediğini biliyoruz ama doğru yolun bu olduğuna inanmıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Milan Kulübünün açıklamasında ise "Irkçılıkla mücadelede maymun tablolarının kullanılmasını şiddetle kınıyoruz. Bu konunun istişare edilmemesinden dolayı şaşkınlık içerisindeyiz." yorumu yapıldı.

Öte yandan son zamanlarda birçok kez ırkçılık olaylarıyla gündeme gelen Serie A'da yönetimin kampanyası, sosyal medyada futbolseverler tarafından da büyük tepkiyle karşılandı. Paylaşılan mesajlarda, "Korkunç bir hata.", "Bu ancak İtalya'da olabilir.", "Irkçılıkla mücadeleleri bile ırkçı." gibi ifadeler kullanıldı.