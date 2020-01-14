İrlanda 8 Şubat'ta sandık başına gidecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel İrlanda 8 Şubat'ta sandık başına gidecek - Son Dakika

İrlanda 8 Şubat'ta sandık başına gidecek

6 saat önce

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, gelecek ay genel seçime gidileceğini bildirdi.

İrlanda 8 Şubat'ta sandık başına gidecek, System.String[]

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, gelecek ay genel seçime gidileceğini bildirdi.

İrlanda kamu yayın kuruluşu RTE'nin haberine göre, Varadkar, kabine üyelerine yaptığı açıklamada, genel seçimlerin 8 Şubat'ta yapılacağını söyledi.

Irish Times gazetesi, İrlanda Başbakanının muhalefetteki Fianna Fail Partisi lideri Michael Martin'i, seçim tarihi konusunda bilgilendirdiğini yazdı.

İrlanda Cumhurbaşkanlığı açıklamasında da Varadkar'ın seçime gidilebilmesi için Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins'ten parlamentoyu feshetmesini isteyeceği belirtildi.

Partiler seçimde, 158 sandalyeli meclis için yarışacak. Anketler, her ikisi de merkez sağda yer alan iktidardaki Fine Gael ile muhalefetteki Fianna Fail partilerinin birbirine yakın oy alacağını gösteriyor.

26 Şubat 2016'da yapılan seçimde iktidardaki Enda Kenny liderliğindeki Fine Gael, 26 sandalye kaybederek milletvekili sayısını 50'ye düşürmüş, muhalefetteki Fianna Fail, 20 olan sandalye sayısını 44'e çıkarmış, Sinn Fein de 23 milletvekili kazanmıştı.

Seçim sonrası Fine Gael, bağımsızların desteğiyle azınlık hükümeti kurmuştu. Fianna Fail ise güven oylamasına katılmayarak hükümete dolaylı destek vermişti.

Varadkar, 2017'de Kenny'nin yerine Fine Gael'in liderliğine gelmiş ve Başbakanlık görevini üstlenmişti.

Michael Martin, Times, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: ABD'nin Taci Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi
Son dakika: Eski Korgeneral Metin İyidil, İstinaf Mahkemesi'nde beraat etti 6 yaşındaki kızının kreşte yediği yemekten sonra yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen baba, şikayetçi oldu Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 23:08:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İrlanda 8 Şubat'ta sandık başına gidecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]