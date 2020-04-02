İrlanda: AB Brexit süre uzatımına cömertçe yaklaşacaktır

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Birleşik Krallık'ın, Brexit sonrası dönemin uzatılmasına ilişkin bir talebinin olması durumunda, Avrupa Birliği tarafından "cömert" bir karşılık bulacağına inandığını söyledi.

Bir basın bilgilendirme toplantısında konuşan Coveney, Covid-19 koşulları öncesinde dahi, Brexit sonrası geçiş dönemini "fazlasıyla iddialı" bulduğunu vurguladı. Coveney, bununla birlikte, Birmeşik Krallık hükümetinin verdikleri sözlere ilişkin olarak pragmatik yaklaşımlarına bağlı kalacakları umudunda olduğunu da ekledi.

İrlandalı diplomat, Covid-19 salgınının ortaya çıkardığı zorluklar nedeniyle, Brexit sürecinin tamamlanması konusunda "zaman ve alan" açısından yoksunluklar oluştuğuna da dikkat çekti.