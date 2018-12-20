Son Dakika Haberleri: İrlanda Anlaşmasız Brexit İçin Acil Durum Planlarını Açıkladı

İrlanda Anlaşmasız Brexit İçin Acil Durum Planlarını Açıkladı

2 saat önce

İrlanda, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden bir geri çekilme anlaşması olmadan ayrılması (anlaşmasız Brexit) olasılığına karşı acil durum planlarını açıkladı.

İrlanda Anlaşmasız Brexit İçin Acil Durum Planlarını Açıkladı, System.String[]
İrlanda, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden bir geri çekilme anlaşması olmadan ayrılması (anlaşmasız Brexit) olasılığına karşı acil durum planlarını açıkladı.

Bu tedbirler arasında ilaç ve gıda alanında herhangi bir darboğaz yaşanmasını engelleyecek adımlar da var.

Açıklanan 130 sayfalık acil durum planlarını "sert-şiddetli" olarak tanımlayan İrlanda Başbakan Yardımcısı Simon Coveney, "Avrupa Ortak Pazarı"nı savunmak için, İrlanda ile Kuzey İrlanda arasındaki 500 kilometrelik kara sınırını savunmak için henüz plan yapmadıklarını da vurguladı.

Açıklanan 130 sayfalık plan, İrlanda'nın liman ve havaalanlarında altyapının güçlendirilmesini ve ülkenin sağlık sisteminden Kuzey İrlanda ile orta elektrik piyasasına kadar bir dizi alanda yasal düzenlemeler yapılmasını içeriyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:54 Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Ekonomi
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