İrlanda Başbakanı Martin, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü

İrlanda Başbakanı Michael Martin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile başkent Kiev'de bir araya geldi.

Zelenskiy'nin davetinin ardından Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Martin, başkentte savaşın yol açtığı yıkıma tanıklık etti.

Martin, Zelenskiy ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı acımasız savaşının, uluslararası hukukun büyük bir ihlali olduğunu belirtti.

Ülkesinin, Ukrayna'nın AB üyeliğine verdiği desteği hatırlatan Martin, "Ukrayna'nın AB'ye ait olduğu, insanların bugün uğruna savaştığı ve can verdiği değerlerin Avrupa değerleri olduğu yönündeki güçlü görüşümüzü başından beri her zaman açıkça belirttim." dedi.

Enerji krizi ve Rusya'ya yeni yaptırım paketinin hazırlanması ele alındı

Zelenskiy de İrlanda'nın ülkesine verdiği destekten ötürü minnettar olduğunu dile getirerek, bu desteği, "Ukrayna halkıyla dayanışma jesti" olarak hatırlayacaklarını belirtti.

Zelenskiy, Martin ile enerji krizine ortak tepki ve Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketinin hazırlanması konularını ele aldıklarını bildirdi.

İrlanda, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana 36 binden fazla Ukraynalı mülteciyi kabul etti.

Öte yandan İrlanda tarafından Ukrayna'ya 20 milyon avro insani yardımın yanı sıra 4,5 milyon avroyu aşan sağlık ekipmanı ve tıbbi bağış yapıldı.