İrlanda Başbakanı Varadkar, Cumhurbaşkanı'ndan parlamentonun feshini istedi - Son Dakika
Son Dakika Politika İrlanda Başbakanı Varadkar, Cumhurbaşkanı'ndan parlamentonun feshini istedi - Son Dakika

İrlanda Başbakanı Varadkar, Cumhurbaşkanı'ndan parlamentonun feshini istedi

7 saat önce

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, genel seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins'den parlamentoyu feshetmesini istedi.

İrlanda Başbakanı Varadkar, Cumhurbaşkanı'ndan parlamentonun feshini istedi, System.String[]

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, genel seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins'den parlamentoyu feshetmesini istedi.


İrlanda Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Başbakan Leo Varadkar'ın Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins'den Şubat ayında yapılacak genel seçimler öncesinde parlamentoyu feshetmesini talep ettiğini açıkladı. Başbakan Varadkar'ın da bakanlarına genel seçimlerin 8 Şubat'ta yapılacağını bildirdiği öğrenildi. Başbakan Varadkar, geçtiğimiz hafta seçim tarihiyle ilgili kararını verdiğini ancak tarih konusunun henüz netleşmediğini açıklamıştı. Ancak bu konuda kabinesindeki bakanlar ve ana muhalefet partisi lideriyle birer görüşme yapacağını bildirmişti.


İrlanda'da son dönemde yapılan anketlere göre Varadkar'ın Fine Gael Partisi ve ideolojik olarak müttefiki olan merkez sağdaki Fianna Fail Partisi ile başa baş gidiyor. - DUBLİN

Cumhurbaşkanı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu aynı kongreye katılacak
Urla Belediyesi eski Başkanı Oğuz'un iddianamesinde FETÖ bağlantılarına yer verildi Yolunu kesen vatandaş, İmamoğlu'na açıkça sordu: Demirtaş'ın kitabını neden satıyorsunuz? İmamoğlu'ndan bir garip "Muz" çıkışı: Başka türlü dağıtabiliriz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 22:38:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İrlanda Başbakanı Varadkar, Cumhurbaşkanı'ndan parlamentonun feshini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]