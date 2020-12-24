İrlanda: Brexit anlaşması aksamaya karşın bugün tamam

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, son dakika ortaya çıkan bir pürüze karşın, Brexit anlaşmasının sağlandığına ilişkin açıklamanın bugün yapılmasının beklendiğini söyledi.

Coveney Perşembe günü yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği müzakerecilerinin, bılıkçılık hakları konusunda "ilke olarak" bir uzlaşmaya vardıklarını, ancak halen ayrıntılar üzerinde görüştüklerini vurguladı.

Coveney, görüşmeler sürdüğü için, Orta Avrupa saatiyle 09: 30 için planlanan balıkçılık ile ilgili birifingin ertelendiğini de ekledi.

Avrupa'nın önde gelen borsalarında endeksler, Brexit sonrasına ilişkin ticari ilişkileri düzenleyecek anlaşmanın bugün tamamlanacağına ilişkin beklentilerle açılışta yükseldi.