İrlanda'da 390 bin euro değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
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İrlanda'nın başkenti Dublin'de 390 bin euro değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:31 Kaynak: İHA
İrlanda'nın başkenti Dublin'de 390 bin euro değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
İrlanda polisi, başkent Dublin'in Drumcondra bölgesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önleme operasyonu kapsamında bir tesiste 390 bin euro değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis, 56 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. - DUBLİN
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