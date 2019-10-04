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İrlanda'da 390 bin euro değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

36 dakika önce

İrlanda'nın başkenti Dublin'de 390 bin euro değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İrlanda'da 390 bin euro değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi, System.String[]

İrlanda'nın başkenti Dublin'de 390 bin euro değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.


İrlanda polisi, başkent Dublin'in Drumcondra bölgesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önleme operasyonu kapsamında bir tesiste 390 bin euro değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis, 56 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. - DUBLİN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:31 Kaynak: İHA
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