İrlanda'da 390 bin euro değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

İrlanda'nın başkenti Dublin'de 390 bin euro değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.



İrlanda polisi, başkent Dublin'in Drumcondra bölgesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önleme operasyonu kapsamında bir tesiste 390 bin euro değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis, 56 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. - DUBLİN