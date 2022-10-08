İrlanda'da akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 7 kişi öldü - Son Dakika
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İrlanda'da akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 7 kişi öldü

08.10.2022 12:34
İrlanda'da akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 7 kişi öldü

İrlanda'nın Donegal bölgesindeki akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.

İrlanda'nın Donegal bölgesindeki akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.

İrlanda polis gücünden (An Garda Siochana) yapılan açıklamada, Donegal'in Creeslough köyündeki akaryakıt istasyonunda gece saatlerinde patlama meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, patlamada 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yaralıların hastanede tedavi gördüğü belirtilen açıklamada, patlama nedeniyle market ve postanenin de bulunduğu istasyon binasının yıkıldığı ve ekiplerin enkazda arama kurtarma çalışması yaptığı aktarıldı.

Çalışmalar sonlandığında ölü sayısının netleşeceğine işaret edilen açıklamada, patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, bunun Donegal'in ve tüm ülkenin en kötü günlerinden olduğunu ifade etti.

Martin, ülke genelindeki insanların, yakınlarını trajik şekilde kaybeden Donegallilerin şokunu ve perişanlıklarını hissettiğini söyledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İrlanda'da akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 7 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İrlanda'da akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 7 kişi öldü - Son Dakika
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