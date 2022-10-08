Son dakika haberi: İrlanda'da akaryakıt istasyonundaki patlamada can kaybı 10'a yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haberi: İrlanda'da akaryakıt istasyonundaki patlamada can kaybı 10'a yükseldi

08.10.2022 19:28

Gelen son dakika haberlerine göre İrlanda'nın Donegal kentindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

İrlanda'nın Donegal kentindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

İrlanda'nın kuzeybatısında yer alan Donegal kentindeki "Applegreen" şirketine ait akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada can kaybı artıyor. İrlanda Polisi tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği, yaralı 8 kişinin hastanede tedavi altında olduğu bildirildi. Polis Müfettişi David Kelly olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve araştırılıyor. Şu ana kadar edindiğimiz bilgiler trajik bir kazaya işaret ediyor" dedi.

Applegreen şirketinden yapılan açıklamada ise, "Dualarımız hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları, yaralananlar ve tüm Creeslough halkıyla birlikte" denilmiş, İrlanda Başbakanı Micheal Martin de olayı İrlanda için "karanlık gün" olarak nitelendirerek ölenlerin ailelerine, yakınlarına ve tüm Creeslough halkına taziyelerini iletmişti. - DUBLİN

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İrlanda'da akaryakıt istasyonundaki patlamada can kaybı 10'a yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: İrlanda'da akaryakıt istasyonundaki patlamada can kaybı 10'a yükseldi - Son Dakika
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