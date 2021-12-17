İrlanda'da artan omicron vakaları nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi - Son Dakika

İrlanda'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantının yayılımını yavaşlatmak amacıyla getirilen yeni kısıtlamalar kapsamında restoranlar, barlar, paket ve dağıtım servisleri saat 20.00'de kapanacak ve bu saatten sonra iç mekan etkinliği yapılmayacak.

Ülkede son dönemde artan omicron vakalarının endişeye yol açmasının ardından yeni tedbirler getirildi.

Bu kapsamda konuk ağırlama mekanları, restoranlar, barlar, paket ve dağıtım servisleri yerel saatle 20.00'de kapanacak ve bu saatten sonra hiçbir iç mekan etkinliği düzenlenmeyecek.

Düğünler saat 20.00'den sonra yapılabilecek ancak 100 kişiyle sınırlı tutulacak.

Spor etkinliklerine katılmasına izin verilen seyirci sayısı, maksimum 5 bin kişi olmak üzere yüzde 50 kapasiteyle sınırlandırılacak.

Önlemler, 19 Aralık Pazar günü başlayacak ve 30 Ocak'a kadar sürecek.

"Yeni varyant, İrlanda'daki hastaneler için önemli tehdit oluşturabilir"

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, ülkede artan omicron vakalarına ilişkin yaptığı açıklamada, salgın kontrol edilmezse yeni varyantın, İrlanda'daki hastaneler için önemli bir tehdit oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede son günlerde yeni vakaların üçte birinden fazlasının yeni varyanttan kaynaklandığını söyleyen Martin, "(Omicron) Tüm yaş gruplarına o kadar saldırgan şekilde yayılıyor ki bugüne kadar gördüklerimizden çok daha fazla bir oranda enfeksiyon görme ihtimalimiz var. Bu kadar ciddi." ifadelerini kullandı.

İrlanda'da son 24 saatte 3 bin 628 Kovid-19 vakası tespit edildi.