İrlanda'da bağımsızlık yanlısı Sinn Fein partisi anketlere göre oylarını ikiye katladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İrlanda'da bağımsızlık yanlısı Sinn Fein partisi anketlere göre oylarını ikiye katladı - Son Dakika Dünya

İrlanda'da bağımsızlık yanlısı Sinn Fein partisi anketlere göre oylarını ikiye katladı

6 saat önce

İrlanda'da düzenlenen son anketler, İngiltere’den ayrılmayı talep eden milliyetçi Sinn Fein partisinin, gelecek hafta düzenlenecek seçimleri ilk iki içinde tamamlayacağını ortaya koyuyor.

İrlanda'da bağımsızlık yanlısı Sinn Fein partisi anketlere göre oylarını ikiye katladı, System.String[]

İrlanda'da düzenlenen son anketler, İngiltere'den ayrılmayı talep eden milliyetçi Sinn Fein partisinin, gelecek hafta düzenlenecek seçimleri ilk iki içinde tamamlayacağını ortaya koyuyor.


The Business Post - Red C tarafından düzenlenen ankete göre İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (IRA) eski siyasi kanadı Sinn Fein yüzde 24 oranında oy alacak.

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Sinn Feinli, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 08:08 
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