İrlanda'da bir rahip kiliseyi scooter'ıyla terk etti, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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İrlanda'da bir rahip kiliseyi scooter'ıyla terk etti, o anlar kameraya yansıdı

6 saat önce

İrlanda'da bir rahip kiliseyi scooter'ıyla terk etti, o anlar kameraya yansıdıİrlanda, (DHA)- İrlanda'da Katolik bir rahip, Noel Ayini'nden sonra kiliseyi scooter'ıyla terk etti.

İrlanda'da bir rahip kiliseyi scooter'ıyla terk etti, o anlar kameraya yansıdı

İrlanda, (DHA)- İrlanda'da Katolik bir rahip, Noel Ayini'nden sonra kiliseyi scooter'ıyla terk etti. O anlar kameraya yansıdı.

Dublin'de Ballyroan Parish Kilisesi rahibi Peter O'Connor, kilisedeki törene katılan çocuklara scooter'ını Noel Baba'nın verdiğini ve denemek istediğini söyledi. Rahip daha sonra scooter'ını binip, kiliseyi terk etti. Törene katılanlardan yerel medyaya konuşan bir kişi, rahibin ilk defa kilisede scooter'a bindiğini ve çocukların da bunu çok şaşırtıcı bulduğunu söyledi.

O anlar kilisedeki törene katılan bir kişi tarafından kayda alındı.

İrlanda'da bir rahip kiliseyi scooter'ıyla terk etti, o anlar kameraya yansıdı

Noel, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:45 Kaynak: DHA
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