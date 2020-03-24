İrlanda'da eğitim gören öğrencileri taşıyan uçak Sivas'a indi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İrlanda'da eğitim gören öğrencileri taşıyan uçak Sivas'a indi - Son Dakika

İrlanda'da eğitim gören öğrencileri taşıyan uçak Sivas'a indi

6 saat önce

- İrlanda'da eğitim gören öğrencileri taşıyan uçak Sivas'a indi İrlanda'da eğitim gören Türk öğrencileri taşıyan uçak Sivas'a indi.

- İrlanda'da eğitim gören öğrencileri taşıyan uçak Sivas'a indi

SİVAS - İrlanda'da eğitim gören Türk öğrencileri taşıyan uçak Sivas'a indi.

Yurt dışında eğitim gören Türk öğrencilerin ülkeye dönüşü devam ediyor. İrlanda'da eğitim gören 305 öğrenci bugün Türk Hava Yolları'na ait uçakla Dublin kentinden alınarak Sivas Nuri Demirağ Havalimanına indirildi. Yüzleri maskeli öğrenciler kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına el salladı. Koronavirüs tedbirleri altında hava limanına inen öğrenciler, Kredi Yurtlar Kurumu Binali Yıldırım Öğrenci Yurduna yerleştirilmek üzere otobüslere bindirildi. Öğrencilerin bir süre burada gözetim altında tutulacak. Öte yandan, Edinburgh, Zurih ve Kahire'den Türk öğrencileri taşıyan uçaklarında Sivas'a inmesi ve buralardan gelecek öğrencilerin de Sivas'ta ki yurtlara yerleştirilmesi planlanıyor.

İrlanda'da eğitim gören öğrencileri taşıyan uçak Sivas'a indi

Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:15 Kaynak: İHA

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