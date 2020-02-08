İrlanda'da halk erken genel seçim için sandık başında: Favori parti milliyetçi Sinn Fein

İrlanda'da siyasetin yeniden şekillenmesine neden olacağı düşünülen erken genel seçim için halk sandık başında. Bugün yapılacak oylamada anketler, milliyetçi Sinn Fein'in önde gittiğini gösteriyor.



Irish Times/ Ipsos MRBI anketine göre halk, yüzde 25 ile en fazla Sinn Fein'e destek verirken onu yüzde 23 ile Fianna Fail ve yüzde 20 ile iktidardaki Fine Gail izliyor.