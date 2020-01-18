İrlanda'da ilginç 'kahve dükkanı iş ilanına' 1 haftada 7 bin kişi başvurdu

Avrupa'nın en batı noktası İrlanda'ya bağlı Büyük Blasket Adası'nda bulunan bir kahve dükkanını işletmesi için verilen iki kişilik iş ilanına bir hafta içerisinde 7 bini aşkın başvuru yapıldı.



İnternet üzerinde viral olan iş ilanında geçen sözleşme sadece yedi ay sürecek.