İrlanda'da ilginç 'kahve dükkanı iş ilanına' 1 haftada 7 bin kişi başvurdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya İrlanda'da ilginç 'kahve dükkanı iş ilanına' 1 haftada 7 bin kişi başvurdu - Son Dakika Dünya

İrlanda'da ilginç 'kahve dükkanı iş ilanına' 1 haftada 7 bin kişi başvurdu

6 saat önce

Avrupa'nın en batı noktası İrlanda'ya bağlı Büyük Blasket Adası'nda bulunan bir kahve dükkanını işletmesi için verilen iki kişilik iş ilanına bir hafta içerisinde 7000'i aşkın başvuru yapıldı. İnternet üzerinde viral olan iş ilanında geçen sözleşme sadece yedi ay sürecek

İrlanda'da ilginç 'kahve dükkanı iş ilanına' 1 haftada 7 bin kişi başvurdu, System.String[]

Avrupa'nın en batı noktası İrlanda'ya bağlı Büyük Blasket Adası'nda bulunan bir kahve dükkanını işletmesi için verilen iki kişilik iş ilanına bir hafta içerisinde 7 bini aşkın başvuru yapıldı.


İnternet üzerinde viral olan iş ilanında geçen sözleşme sadece yedi ay sürecek.

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Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:59 
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