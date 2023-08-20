İrlanda'da IRONMAN 70.3 yarışında 2 sporcu öldü - Son Dakika

İrlanda'da IRONMAN 70.3 yarışında 2 sporcu öldü

İrlanda\'da IRONMAN 70.3 yarışında 2 sporcu öldü
Son Güncelleme: 20.08.2023 20:11

İrlanda'da düzenlenen IRONMAN 70.3 yarışında iki sporcu hayatını kaybetti.

İrlanda'da düzenlenen IRONMAN 70.3 yarışında iki sporcu hayatını kaybetti.

İrlanda'nın Youghal kentinde düzenlenen yüzme, bisiklet ve koşu branşlarının arka arkaya yapıldığı IRONMAN 70.3 yarışında iki sporcu hayatını kaybetti. Sporcuların, yarışmanın 1,9 kilometrelik yüzme etabında hayatlarını kaybettikleri ifade edilerek, 40 ve 60 yaşlarında oldukları aktarıldı. Organizatörler yaptıkları açıklamada, "IRONMAN 70.3 İrlanda, Cork 2023 yarışında iki katılımcının öldüğünü doğrulamaktan derin üzüntü duyuyoruz. Pazar günkü yarışın yüzme bölümünde, güvenlik personeli sporcuların yardıma ihtiyacı olduğunu anlayınca acil tıbbi yardım sağladı. Sporcuların aileleri ve arkadaşları ile en derin başsağlığı dileklerimizi sunuyor ve bu zor dönemde onlara desteğimize devam edeceğiz" dedi.

IRONMAN 70.3, 1,9 kilometrelik yüzme, 90 kilometrelik bisiklet ve 21,09 kilometrelik koşu branşlarından oluşuyor ve 140,6 kilometrelik IRONMAN yarışının yarısı kadar parkura sahip olduğu için HALF-IRONMAN olarak da biliniyor. - DUBLİN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İrlanda'da IRONMAN 70.3 yarışında 2 sporcu öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İrlanda'da IRONMAN 70.3 yarışında 2 sporcu öldü - Son Dakika
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