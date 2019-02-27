Son Dakika Haberleri: İrlanda'da Kiliseden 800 Yıllık Haçlı Askeri Mumyasının Başı Çalındı
BBC

İrlanda'da Kiliseden 800 Yıllık Haçlı Askeri Mumyasının Başı Çalındı

7 dakika önce

İrlanda'nın başkenti Dublin'de bir kilisenin gömütünden 800 yıllık bir Haçlı askeri mumyasının kafası çalındı.

İrlanda'da Kiliseden 800 Yıllık Haçlı Askeri Mumyasının Başı Çalındı, System.String[]
İrlanda'nın başkenti Dublin'de bir kilisenin gömütünden 800 yıllık bir Haçlı askeri mumyasının kafası çalındı.

Başdiyakoz David Pierpoint mumyanın başının koparıldığını belirterek "Bir insanın böyle bir şeyi yapabiliyor olması nedeniyle kilisemiz ve insanlık için çok üzüntü verici bir gün" dedi.

Pierpoint, hırsızlara mumyanın başını geri getirmeleri çağrısı yaptı.

Gömütteki 400 yıllık bir rahibe mezarının da yağmalandığı ve mezarlara açılan çelik kapının çalındığı belirtiliyor.

St Michan's kilisesindeki olay, Pazartesi günü kiliseye gelen bir tur rehberi tarafından fark edildi. Geçen yıl 27 bin kişinin ziyaret ettiği kiliseye turlar iptal edildi.

Aynı kilisedeki gömüt 1996'da da yağmalanmıştı.




'Mumyaların başlarıyla futbol oynadılar'

Bir grup gencin kopardıkları mumya başlarıyla "futbol oynadığı"nın ortaya çıkması tepkilere neden olmuştu. Mumyaların başları birkaç hafta içerisinde bulunmuştu.

Haçlı Seferleri döneminde, 11'nci yüzyılda inşa edilen kilisede çoğu 17'nci yüzyıldan kalma birçok mezar bulunuyor.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:39 

Yenikadinda Gösterme, Dünya
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