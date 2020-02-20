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İrlanda'da koalisyon pazarlığı: Meclis hükümeti kurma görevini kime verecek?
7 saat önce
İrlanda meclisi 'The Dail' 8 Şubat'ta yapılan seçimlerin ardından ilk kez toplanıyor. Yeni milletvekilleri bugünkü oylamayla yeni başbakanı belirleyecek. Herhangi bir adayın en az 80 oy alamaması halinde mevcut Başbakan Leo Varadkar, geçici olarak görevde kalacak.
İrlanda'da 8 Şubat'ta yapılan genel seçimlerin ardından iktidara kimin geçeceği ve koalisyon ortaklarının kimler olacağı halen netlik kazanmış değil. Bugün mecliste yapılacak başbakanlık seçiminde herhangi bir adayın kazanmasına ihtimal verilmiyor. Dolayısıyla mevcut Başbakan Leo Varadkar ve kabinesinin hükümet kurulana kadar geçici olarak görevde kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Koalisyon pazarlıklarına başlayan, meclisteki en fazla koltuk sayısına sahip Fianna Fail partisi, seçimlerin asıl galibi Sinn Fein ile ortaklığa kapılarını kapattı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:51
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